DHA DIŞ -Ermenistan Azerbaycan'daki sivilleri füzeyle hedef aldı - Son Dakika

DHA DIŞ -Ermenistan Azerbaycan'daki sivilleri füzeyle hedef aldı
24.10.2020 10:49
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Smerch füzesi, bir evin bahçesine düştü.
Ermenistan Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı.Olayla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bir evin bahçesine Smerch füzesi ateşlendi" dedi. Hacıyev, Ermenistan'ın ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik hedefleri bombalığını vurguladı.
Son Dakika Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi