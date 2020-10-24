DHA DIŞ -Ermenistan Azerbaycan'daki sivilleri füzeyle hedef aldı - Son Dakika

Ermenistan Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı.Olayla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bir evin bahçesine Smerch füzesi ateşlendi" dedi. Hacıyev, Ermenistan'ın ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik hedefleri bombalığını vurguladı.

Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı