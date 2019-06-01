DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 3 - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ
29 dakika önce
Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldi. Mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
EK GÖRÜNTÜ:
Patlama sonrası yükselen alevler
Bölgeden görüntüler
Patlama anı/ araç kamerasında
Patlama sonrası yükselen dumanlar
DGS 01.06.2019 - SAAT 13: 04 - Haber Kodu : 190601129
Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici
Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş
Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu