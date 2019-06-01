Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 3 - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ
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DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 3 - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

29 dakika önce

Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 3 - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ, System.String[]
Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldi. Mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EK GÖRÜNTÜ:
Patlama sonrası yükselen alevler
Bölgeden görüntüler


Patlama anı/ araç kamerasında
Patlama sonrası yükselen dumanlar
DGS 01.06.2019 - SAAT 13: 04 - Haber Kodu : 190601129


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
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