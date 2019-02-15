Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yunanistan'da Mini Kabine Değişikliği

Dha Dış - Yunanistan'da Mini Kabine Değişikliği

1 saat önce

Yunanistan'da bugün mini kabine değişikliğine gidildi.

Dha Dış - Yunanistan'da Mini Kabine Değişikliği, System.String[]
Yunanistan'da bugün mini kabine değişikliğine gidildi. Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos tarafından açıklanan yeni kabine:

Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Dışişleri Bakan Vekili Sia Anagnostopoulou, İçişleri Bakan Yardımcısı (Makedonya-Trakya) Eleutheria Hatzigeorgiu, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı Konstantinos Barkas, Altyapı ve Taşımacılık Bakan Yardımcısı Thanos Moraitis ve Göçmen Politikası Bakan Yardımcısı Angelos Tolkas. Pazartesi yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Hükümetten ayrılan Nasos İliopoulos ile Katerina Notopulu, Atina ve Selanik belediye başkanlıklarına aday gösterildiler. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:42 Kaynak: DHA

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