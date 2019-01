Dha İstanbul Bülteni - 2

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi. Bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanan oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Avukatları aracılığı ile haklarında adli kontrol kararı veren İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Gezen ve Akpınar, bu kararın kaldırılmasını, kaldırılmaması durumunda da itirazlarının bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesini istemişti.



İTİRAZLAR REDDEDİLDİ



İtirazları değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararını veren İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararının yerinde olduğunu gerekçe göstererek şüphelilerin adli kontrol kararına yaptıkları itirazı reddetti.



ŞÜPHELİLERE İSTENİLDİĞİNDE ULAŞILMALI...



4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler lehine dosyada bir değişiklik oluşmadığını, suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi amacıyla konulan adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğunu gerekçe göstererek, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce konulan adli kontrol hükümlerinde isabetsizlik bulunmadığını belirtti.



2- PENDİK'TE GEMİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL



Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı.



Pendik açıklarında Togo bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli personeli bulunan "Mark" adlı yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan gemiye Mehmetçik ve Kurtarma 2 botları sevk edildi.



Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi personeli kurtarıldı. Kurtarmanın ardından ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan gemiye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.



Yangında ölen yada yaralanan olmazken gemide büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi personeli de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.



3- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL,



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu. Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.



Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanıyor. Beylikdüzü'nde üstgeçitler ekipler tarafından tuzlanmaya başlandı.



4- HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BAZI UÇAK SEFERLERİNİ İPTAL EDİLDİ



Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,



Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul'dan yapılacak bazı iç ve dış hat seferleri karşılıklı iptal edildi. Başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, yaptıkları duyurularla hava koşulları nedeniyle yolculardan uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.



Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, bazı seferler karşılıklı iptal edildi. Özellikle İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler varış meydanlarındaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.



İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı seferler de rötarlar yaşandı. THY, bugün Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak, iç hatlarda Erzurum, Ordu Giresun, Gaziantep, Sinop, Diyarbakır, İzmir, Antalya Gazipaşa, dış hatlarda da Selanik ve Kosice seferlerini iptal etti.



HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN YOLCULARI UYARI



Ayrıca başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, İstanbul'daki hava koşulları ile ilgili yolcularını uyardı. THY'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.



ANADOLUJET'İN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ



Anadolujet'ten yapılan açıklamada ise "İstanbul'da bu gece başlayıp 04.01.2019 Cuma günü öğlen saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıda ki uçuşlar iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcularımızın uçuşlarını havalimanındaki dijital ekranlardan kontrol etmesini rica ederiz" denildi.



İptal edilen seferler şu şekilde:



TK-7270 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Gaziantep Havalimanı (07.00)



TK-7271 Gaziantep Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (09: 05)



TK-7620 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Lefkoşa Ercan Havalimanı (07: 45)



TK-7621 Lefkoşa Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (10: 25)



TK-7236 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Samsun Çarşamba Havalimanı (08: 30)



TK-7237 Samsun Çarşamba Havalimanı- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (10: 30)



TK-7517 İzmir Adnan Menderes Havalimanı- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (07: 35)



5- 11 İLDE FETÖ OPERASYONU: 42 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



*Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendis, gibi kamudan ihraç olmuş ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da bulunan çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar devam ediyor.



6 - 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA "CİNSEL İSTİSMARA" 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI...



"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ, CEZA ALMAKTAN KURTULAMADI



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Başakşehir'de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Murat Ş., olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında suçu işlediğini belirterek, "Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, Çok pişmanım" dedi. Sanık Murat Ş.'yi "Cinsel istismar" suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Başakşehir'de 25 Haziran'da meydana gelen olay şöyle oldu:



Marketten ekmek alarak evine giden B.Y.'yi (14), Murat Ş. (29) takip etti. Murat Ş., evine yaklaştığı sırada B.Y.'ye sıkı şekilde sarıldı ve yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdü. Murat Ş., B.Y.'yi yere yatırmaya çalıştı. Direnen ve bağıran B.Y., bu şekilde kurtulmayı başardı. B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi, Murat Ş. de korkarak olay yerinden kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.



"ÇOK PİŞMANIM"



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Murat Ş. "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Annemi kaybettim. Bu nedenle psikolojik bunalıma girdim. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladım. Olay tarihindede uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçekleştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın söylemesi üzerine sosyal medyadan ve vidolardan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, çok pişmanım. İşim gereği bir çok şehirde çalıştım. Ancak kimseye bir sarkıntılık veya saldırıda bulunmadım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum" dedi.



SANIK 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını da dikkate alarak 15 yaşındaki küçük mağdureye yönelik "Cinsel istismar" suçundan sanık Murat Ş.'yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay'a düşüren mahkeme heyeti, sanık Murat Ş.'nin de tutukluluk halinin de devamına karar verildi.



