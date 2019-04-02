Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülten - 19

Dha Yurt Bülten - 19

1 saat önce

Çanakkale Assos bölgesinde otel yangınıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı.

Çanakkale Assos bölgesinde otel yangını

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Müşteri bulunmayan oteldeki yangın itifaye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılıyor.

Ayvacık ilçesi turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiindeki iki katlı Club Hotel Kanara'da saat 19.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı oteldeki yangını çevreden gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait 1 itfiaye aracı, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne ait 1 ekiple yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı oteldeki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası 2 saat sonra güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde, itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ayhan Kılınç'a ait olduğu öğrenilen otelin yaz sezonuna girilmediği için kapalı olduğu ve müşteri bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:22 Kaynak: DHA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 00:37:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülten - 19
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]