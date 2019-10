DHA YURT BÜLTENİ - 18

Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 asker yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/MARDİN,

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemelerini buldu

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerince, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında Amanoslar Dağları bölgesi Yarpuz Köyü mülki sınırları içerisinde arama tarama faaliyeti yapıldı. Jandarma Erzak İz Takip Köpeği Bube'nin de katılımıyla bölgede yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile dijital malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

HATAY'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden başlayan yağmur, saat 11.00 sıralarında etkisini gösterdi. Kentte günlerdir süren güneşli ve sıcak hava, yerini yağmura bıraktı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki iş yerlerinin saçakları altına sığındı. Kentte yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

Sürünerek sınıfa ulaşan Ali'nin dersliği değiştirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabilen 9'uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), giriş kattaki sınıfa alındı. Anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, servis sorununa da çözüm istedi.

Alanya ilçesinde annesi Gülüzar Dudu ile yaşayan Ali Demir, ilkokul birinci sınıfta şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürüldü. Uygulanan tedaviye rağmen sağlık durumu düzelmeyen Ali'ye ileri tetkik ve tahliller yapıldı. Ali'nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğu belirlendi. 7 yaşında yürümesi bozulan Ali, geçen yıl 13 yaşına bastığında tek başına adım atamaz hale geldi. Oğlunu hiç yalnız bırakmıyan Gülüzar Dudu, en küçük temasta dengesini kaybederek düşen oğlunun sürekli kolundan tutarak yürütüyor, tekerlekli sandalyeye bağlı kalmaması için hareket etmesini sağlıyor.

SÜRÜNEREK ÇIKIYORDU

Bu yıl 9'uncu sınıfa başlayan Ali Demir, Alanya Lisesi'ne kaydoldu. Ali Demir, 4'üncü kattaki sınıfına ulaşmakta güçlük yaşadı. 20 basamak çıkıp inmek zorunda kalan Ali, destek almadan yürüyemediği için sınıfına çoğu zaman sürünerek inip çıkıyor. Her sabah annesinin okula getirip sınıfına götürdüğü Ali'ye, gün içinde arkadaşları yardım ediyor. Öğle aralarında okula gelip oğluna yemek yedirip, tuvalete götüren annesi, akşam ise yine okula gelip eve götürüyor.

ZEMİN KATA ALINDI

Anne Gülüzar Dudu, oğlunun sınıfına ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, zemin kata alınmasını istedi. Oğlunun sınıfının A blokta olduğunu, bu bloğun zemin katında derslik bulunmadığını belirten Gülüzar Dudu, "A bloğun giriş katında sınıf yok. Müdür odası, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor odası, bilgisayar odası ve mescit var. Ama B blok giriş katında sınıflar var. B blokta rampa da var. Sınıfı o bloğa taşınırsa Ali'nin çıkması zor olmayacak. Tek isteğimiz giriş katta bulunan bir sınıf ile Ali'nin sınıfının yer değiştirmesi. Bu kadar basit" dedi.

SINIFI DEĞİŞTİRİLDİ, ALİ SÜRÜNMEKTEN KURTULDU

Gülüzar Dudu'nun günler süren çabası sonunda okul yönetimi, Ali Demir'in A bloktaki sınıfını B blokta zemin kattaki sınıfla değiştirdi. Gülüzar Dudu, okul açıldığından beri okul yönetiminden sınıf değişikliği talebinde bulunduğunu belirterek, "Nihayet normal olan yapıldı. Oğlum gerçekten çok sorun yaşıyordu. Sürünerek sınıfa ulaşıyordu. Okul yönetimi sesimizi duydu ve sınıf değiştirildi. Okul yönetimine teşekkür ederim" dedi.

SERVİS SORUNUNA DA ÇÖZÜM İSTEDİ

Gülüzar Dudu, oğlunu her gün taksiyle okula getirip götürdüğünü belirterek, servis sorununa da çözüm getirilmesini istedi. Servisler dolu olduğu için oğlunu her gün taksiyle okula getirip götürdüğünü kaydeden Dudu, "Her gün 30-40 TL taksi ücreti ödüyorum. Bu ciddi bir ekonomik yük. Yetkililerden oğlumun servis sorununa da çözüm bulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -

Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eksikleri olup trafikten men edilerek yediemin deposuna teslim edilen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2918 Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden kanun maddeleri gereğince 6 ay sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan 2000 adet motosiklet Milli Emlak Şefliği tarafından milli ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere yediemin deposundan tırlara yüklenerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

Kars'ta sporcu gençler ve protokol asker selamı verdi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Haydi Gençler Spora' projesi kapsamında amatör sporculara malzeme dağıtımına katılan Kars Valisi Türker Öksüz, sporcularla beraber Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdi.

İl Özel İdaresi'nce temin edilen hentbol, yüzme, masa tenisi, kort tenisi, badminton basketbol, voleybol, futbol ve boks malzemeleri Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir tarafından sporculara dağıtıldı.

Devlet, aile, eğitici ve öğreticiler olarak geleceğin teminatı çocukları hayata hazırlarken sadece akademik anlamda kendilerini yetiştirmelerini değil, beraberinde sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını istediklerini belirten Vali Türker Öksüz, "Biliyoruz ki spor, bireyin hem beden açısından, hem de ruh açısından sağlıklı olmasına katkı sunar. Sportif faaliyetler, çocuklarımızın hem hayat başarısını, hem yetenek ve becerilerini geliştirmesini sağlayan, hem de akademik anlamda başarıyı da destekleyen faaliyetlerdir. Özellikle boks, atletizm, güreş ve kayak gibi branşlarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olan, dereceye giren gençlerimizin olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sizlerin içerisinden Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında şanlı al bayrağımızı en yükseklere, daha yükseğe çıkaracak, istiklal marşımızı en başta çaldıracak başarılı ve şampiyon sporcular çıkacaktır. Sporda yılgınlık diye bir şey olmamalı. Başarma azmiyle hareket eden ve o azimle çalışan sporcuların mutlaka başarılı olduklarını hepimiz güzel örnekleriyle izliyor ve görüyoruz. İnanıyorum ki başarma azmiyle çalışan bütün sporcularımız, bütün gençlerimiz ileride istedikleri hedeflere ulaşacak, Türk sporuna, ilimiz sporuna büyük katkılar sağlayacaklardır" diye konuştu.

Malzeme dağıtımı ve konuşmaların ardından Vali Öksüz ve protokoldekiler, sporcularla birlikte Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek için asker selamı verdiler.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Büyükşehir'den, Taşköprü üzerinde can kurtarma eğitimi

ADANA Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Adana Resüsitasyon Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinlikte tarihi Taşköprü'de maketler üzerinde kalp masajı anlatıldı.

'Dünya Canlandırma Günü' etkinliği kapsamında Taşköprü üzerinde düzenlenen etkinlikte, kalbi duran bir insanı yeniden canlandırma işlemi halka maketler üzerinde anlatıldı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr. Rıza Mete, her hekimin mesleğe 'insan hayatı kurtaracağım' diyerek yola çıktığını, kendisinin de yıllar önce tıp fakültesine bu heyecanla başladığını söyledi. İnsan yaşamının dünyadaki en değerli hak olduğunu kaydeden Uzm.Dr. Mete, kalp masajının kaybedildi denilen bir kişiyi yaşama döndürebileceğini ifade etti. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kapılarının halka açık olduğunu kaydeden Uzm.Dr. Rıza Mete, uzmanlar tarafından bir çok konuda vatandaşa bilgi aktaracakları etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Şule Akın da kalp masajının yaşamın içindeki önemine değindiği konuşmasında, bazen kalp masajının bir yaşam kurtaracağını belirtti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen uygulamalı gösteride, kalbi duran bir insanı yeniden canlandırma işleminin maketler üzerinde anlatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Haber-Kamera: ADANA,

