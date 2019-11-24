DHA YURT BÜLTENİ-18

AKSARAY'DA GELEN ZARFIN İÇİNDE KİMYASAL MADDE PANİĞİ (2)- YENİDEN

AKSARAY'da cep telefonu satışı yapan İlyas Köse , iş yerine gelen zarfı, eve gelip açtığında içinden çıkan tozdan kendisi, eşi ve 2 çocuğu etkilendi. Zarftan çıkan tozun kimyasal madde olabileceği şüphesiyle Köse ailesi fertleri ile bir kadın komşusu, evin önüne AFAD tarafından kurulan arındırma çadırında dezenfekte edilip, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişi hastanenin acil servisinde karantina altına alınırken, ev mühürlenip, çıkan toz da incelemek üzere Ankara 'ya gönderildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Bir haftadır İstanbul'da olan ve bugün Aksaray'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz bir zarfın olduğunu gören Köse, zarfı alıp, evine geldi. Evde zarfı açtığında içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra tozdan İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) etkilendi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine arayıp durumu bildirdi. Polis, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi.

AİLE, ARINMA ÇADIRINDA DEZENFEKTE EDİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve AFAD ekipleri sevk edildi, bina tahliye edildi. Ardından AFAD ekipleri bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra binada ve evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi fertleri ile aileye yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) aldı kadın önce binada karantina altına alındı. Özel kıyafet giydirip, arında çadırında dezenfekte edildi. Daha sonra da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PERSONEL MASKE VE ÖZEL KIYAFETLE MÜDAHALE ETTİ

Ailenin tedaviye alındığı acil servis bölümü de karantina altına alındı. Müdahale edecek doktorlarda maske ve özel kıyafetlerini giyip müdahale etti. Diğer hastalar ise hasta girişi bölümünden hastaneye alındı. Zarftan çıkan tozdan alınan numune incelenmek üzerene Ankara'ya gönderildi. İnceleme sonuçlana kadar da Köse ailesinin evi mühürlendi. Diğer bina sakinleri de tekrar evlerine döndü.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen. yaptıkları ölçümlerde herhangi bir kimyasal ve biyolojik maddeye rastlamadıklarını belirtti. Türkmen, şunları söyledi:

"Kimyasal ve biyolojik ölçümleri yaptık. Yapılan ölçümlerde kimyasal ve biyolojik ajana rastlayamadık. Negatif çıktı. Ama biz numuneyi aldık. Ankara'ya ilgili birime göndereceğiz. Orada yapılan incelemede bizim ölçemediğimiz başka bir biyolojik ve kimyasal ajan çıkarsa, evin içerisini arındıracağız. Şu an aileyi arındırdık. Dekontamine ettik. 5 kişi var burada. Arındırma çadırımızda dekontaminasyon işlemlerini yaptık ve hastaneye sevk ettik. Orada karantina altına alınacaklar ve tedavileri yapılacak. Aileyi eve almayacağız. Test sonuçları negatif çıkarsa zaten bir sorun yok. Ama bir sorun çıkarsa da ona göre çalışma yapacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin dışından detay

AFAD ekibinin çalışması

Etkilenenlerin çadırda dezenfekte edilip, ambulansa alınması

Genel ve detay

AFAD Müdürü röp.

-Vatandaşlar röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 'yaralama' suçundan tutuklanan Burhan B., cezaevinden çıktıktan sonra duruşmasında şahitlik yapan Mehmet E.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Burhan B., bir süre önce tahliye oldu. Burhan B., akşam saatlerinde duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Mehmet E.'nin evinin önüne gitti. Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Mehmet E. ile karşılaşan Burhan B., iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Mehmet E.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Burhan B., tabancasıyla ateşledi. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Mehmet E., kanlar içinde yere yığıldı. Burhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet E.'yi Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Olayın ardından polis ekiplerince Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralının ambulansa konulması

Ambulanstan görüntü

Hastaneden görüntü

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Mehmet Çelik (24) yaşamını yitirirken, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun 20. kilometresindeki Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Rıfat Çelik ile araçta bulunan Mehmet, Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Afyonkarahisar'daki hastanelere götürürken, jandarma ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Kazada yaralananlardan

Kaza yerinde vatandaşlardan detay

Genel detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da, düğün dönüşünde, konvoydaki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, park halindeki 2 araca çarpması sonucu aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün dönüşü, konvoydaki Fırat Karagöz yönetimindeki 21 DA 663 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce park halindeki 2 araca ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, -

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