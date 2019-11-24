DHA YURT BÜLTENİ-20

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ZIRHLI ARACIN ÇARPTIĞI ASKER ŞEHİT OLDU

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, bugün zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Akkaya'nın yarın memleketine uğurlanacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00'da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar İçesi Karaagac köyüne uğurlanacaktır" denildi.

ŞANLIURFA, -

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OSMANİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 25 YARALI

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale'de Tüysüz mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Mustafa Bozkurt yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüsün kırık ön camı, trafik polisleri

Yan yatmış aracın üst acık kısmından koltukların görüntüsü

-Olay yerindeki polis aracı

-Polisler arac içinde inceleme yaparken

-Otobüsün içine bakan görevliler

-Otobüs etrafındaki jandarma

-Yan yatmış durumdaki otobüsten genel detay

-jandarma araçtaki çantaları çıkartırken

-Kaza bölgesinden genel detay

Haber-kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -

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RABİA NAZ'IN SOL TIRNAĞINDAKİ ERKEK DNA'SI, BABA VE OĞLU İLE UYUMLU ÇIKTI

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) otopsi raporunda rastlanılan sol el tırnağındaki erkek DNA profili araştırılıyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce DNA profili örneği vermekten kaçındığı açıklanan babası Şaban Vatan'ın eşi ve oğlu ile birlikte verdiği örneğin sonucu açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunda sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna yer verildi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

RABİA NAZ'IN TIRNAĞINDA ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, sol el tırnağında erkek DNA'sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan'a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan'a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi.

BAŞSAVCILIK: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEKTEN KAÇINDI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan'ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir" denildi.

BABA DNA İÇİN BAŞVURDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için 12 Kasım tarihinde dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA'sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban, eşi Atika ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örneği alındı.

TIRNAKTAKİ ERKEK DNA'SI, BABA VE OĞLU İLE UYUMLU

Şaban Vatan'ın iki hafta önce verdiği DNA profili örneğinin sonucu açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun 20 Kasım 2019 tarihli raporunda, Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunda tespit edilen sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili ile uyumlu olduğu açıkladı. Raporda, anne Atika Vatan'ın ise DNA profiline rastlanılmadığı belirtildi. Raporda ayrıca; Rabia Naz Vatan'a ait olan mavi renkli kolsuz yelekten alınan 1 adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profilinin kardeşi Yaşar Mert Vatan'a ait otozomal DNA profili içerdiği ancak babası ve annesine ait DNA profili ise içermediği tespit edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Aleyna KESKİN/EYNESİL (Giresun), -

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DATÇA'DA OTELİ ALEVLER SARDI

MUĞLA Datça'da bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının, çatıda başladığı ve yayıldığı ifade edildi.

Alevler oteli bir anda sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtafiye ekipleri hızla alevlere müdahale etmeye başladı. Bu gece saat 22.30 sıralarında başladığı belirtilen yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Datça'ya 15 kilometre mesafede olan oteldeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet Çil/ DATÇA - Muğla