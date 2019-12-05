DHA YURT BÜLTENİ-21

Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım

Samsun'da 20 yıllık eşi Saadettin Koyun (61) tarafından yumruklandıktan sonra üzerine kaynar su dökülen Düriye Koyun (54), o anları anlattı. Korkudan kapısını kilitli tuttuğunu söyleyen Duriye Koyun, "Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü, 'yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı" dedi.

Korkunç olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin Koyun, 20 yıllık eşi Düriye Koyun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Saadettin Koyun, Düriye Koyun'a önce yumruk attı,

ardından da yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. Düriye Koyun, acı içinde feryat ederek yardım isterken, Saadettin Koyun evden çıkarak, kaçtı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLA NDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Düriye Koyun'u, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Koyun, tedaviye alınırken Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saadettin Koyun'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan koca, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'SEN ÖLMEK İSTİYOR MUSUN?' DEMİŞ

Taburcu edilen Duriye Koyun, hala çok korktuğunu bu nedenle evinin kapısını kilitli tuttuğunu anlatarak, "O gün eve çok sarhoş geldi. Alışveriş yapmış ama gereksiz şeyler almış. 'Neden bunları aldın?' diye sorunca 'Sen ne demek istiyorsun?' diyerek, yumruk attı. Yere yığıldım. 'Sen ölmek istiyor musun?' dedi. Eline bir çatal aldı, onu sakinleştirmeye çalıştım. Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü. 'Yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı. Sakinleşsin diye özür diliyordum ama adamın cinnet geçirir gibi bir hali vardı. 'Yandım, beni kurtarın' diye bağırınca, komşularım duymuş ve kızıma haber vermiş" dedi.

'ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ'

Kendisini o halde gören kızının sinir krizi geçirdiğini söyleyen Düriye Koyun, "İnsan çocuğunun annesine bunu yapar mı? Kızım daha sonra hem polisi hem de 112 Acil Servisi aradı. Gözaltına alındı, daha sonra serbest bıraktılar. Olaydan sonraki gün polis ekipleri, beni adliyenin doktoruna götürdü. Doktor raporu alındı. Eşim için tutuklama emri çıktı. Gazetecilere 'Pişmanım, yanlışlıkla oldu, kapıya çarptı' demiş. Onu görünce aklıma beni yaktığı o anlar geliyor. İyi ki tutuklandı, şeytan görsün yüzünü. Boşanmak için de gerekeni yapacağım. Hala çok korkuyorum, korktuğum için kapı ve pencereleri kilitliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Düriye Koyun'un yaşadığı o anları anlatması

Yanan yerlerini göstermesi

Düriye Koyun röportajı

Kapıyı kilitlemesinden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

========================

Kilis'te zincirleme kaza

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nizip- Karkamış yolu üzerinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Bozan Ateş yönetimindeki 27 NB 661 plakalı otomobile, Mercanlı Mahallesi yakınlarında peşinden gelen İbrahem Jendie 27 C 1198 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada araçlar Kasım Çolak idaresindeki 27 NV 368 plakalı traktöre de çarptı. Zincirleme kazada sürücülerden Kasım Solak yaralandı. Yaralı sürücü Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Olay yeri genel

Kaza yerinden çeşitli detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

======================

Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'yi (23) 9 yaşından beri 9 yıl istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılanmasına Edirne 'de devam edildi. Emre Y.'nin ablası Derya Gür , "Emre için Emre'ler için buradayız. Artık hiçbir çocuğumuz susmasın, susturulmasın. Sapkınlar, sapıklar cezasız kalmasın" dedi.

Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine, uğradığı sistematik istismardan bahseden ve 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Y., 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Y.'nin, V.T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan V.T., 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Tahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası V.T., 19 Ağustos'ta Çanakkale'de tutuklandı. Sanık V.T., Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Emre Y.'nin anne ve babası ile 2 ablasının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı basına ve izleyicilere kapatma karara aldı. Emre'nin ailesinin avukatı ise duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz etti.

'Cinsel istismar'dan yargılanan sanık V.T., duruşmanın kapalı yapılması yönündeki taleplere ilişkin mahkeme başkanının "Bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna "Hayır, diyeceğim yok" cevabını verdi.

'AMACIMIZ EMRE'NİN SESİ OLMAK'

Duruşma sırasında Edirne Adliyesi önünde açıklama yapan Emre Y.'nin ablası Derya Gür, başka çocukların canı yanmasın, diye adalet arayışında olduklarını söyledi. Adaletin tecelli etmesini istediklerini belirten Gür, "Bizler Emre'nin söylediklerini ve yaşadıklarının birebir canlı tanıklarıyız. Bizlerin dışında Emre'nin çok yakın arkadaşlarının da ifadeleri var, onlar da verildi. Emre'nin kendi ağzından arkadaşlarının anlattığı, yazıştığı şeyler vardı, bunların hepsi belli. Bizler Emre için, Emre'ler için buradayız. Artık hiçbir çocuğumuz susmasın, susturulmasın. Artık sapkınlar, sapıklar cezasız kalmasın. Öyle bir adalet olsun ki cezalandırılsın ki bunu yapanlar çocuklarımıza ellerini uzatamasın. Biz bunun derdindeyiz. Aslında Emre sadece bir sembol. Emre öldü gitti. Hiçbir şey benim kardeşimi geri getiremez, getirmeyecek de. Emre kara toprak oldu gitti. Amacım Emre'nin sesi olmak. Amacımız bu olmalı" diye konuştu.

'HERKESİN EMPATİ YAPMASI LAZIM'

Emre'nin anlaşılamamaktan korktuğunu söyleyen abla Gür, sadece kardeşi için değil öldürülen bütün kadın ve çocuklar için adaletin tecelli etmesini istediklerini vurguladı. Gür, "Sadece Emre için değil öldürülen bütün kadınlarımız, çocuklarımız için; istismara uğramış bütün kadınlarımız, çocuklarımız için adalet istiyoruz. Artık kim mağdursa, mağdura eleştiri okları yüklenmesin. Neden hep mağdur eleştiriliyor? Neden sanık eleştirilmiyor? Çünkü mağduru eleştirmek çok kolay. Aslında biraz empati yapmak en önemlisi. Biraz empati yapması lazım herkesin" dedi.

'MÜEBBET HAPİS İSTİYORUZ'

Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini belirten Gür, "Sadece tecavüz ve istismardan değil, Emre'yi intihara sürüklediğinden dolayı da. Çünkü Emre son 1,5 ayını elem ve keder içinde geçirdi. Bütün psikolojisi bozuldu. Biz bunu istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyorum. Bana hiçbir şey kardeşimi geri getirmeyecek, getiremez" diye konuştu.

Emre'nin 9 Aralık'ta doğum günü olduğunu, bugün lehlerine çıkacak kararın en güzel hediye olacağını da dile getiren Gür, "Şu anda üzerimde künyesini taşıyorum. Ben şu an Emre'nin aramızda olduğunu düşünüyorum. Öldüğü gün bu da üzerindeydi. Ölmeden son dakikalarda çıkarmış, odasında bulmuştum. Şu an Emre burada, yanımızda, hepimizi görüyor, adaletin tecelli etmesini istiyor. O doğmayan güneşin doğmasını istiyor artık. Lütfen artık Emre'nin üzerine güneş doğsun. Doğum günü anısına artık güneş doğsun Emre için" dedi.

Duruşmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Edirne adliyesinden detaylar

Adliye önünde toplananlar

Adliye içi

Adliye önündekilerin dövizler açması

Derya Gür'ün açıklaması

Adliye önünden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

======================

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'deki mobilya sanayi kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan ve Ankara yönünden İnegöl'e giden Nevzat Özbek'in (52) kullandığı 16 S 6158 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hakkı Er (54) yönetimindeki 42 RT 321 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketlenen otomobil de Mehmet Demirtaş (45) yönetimindeki 42 RP 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme kazada sürücü Hakkı Er'in otomobilindeki Cemile Er (56) ve Gülçin Er (20) ile servisteki Beyza Şen (19) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

-Kaza sonrası yaşananlar

-Kaza yeri ve araçlardan detaylar

-Yaralılardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),