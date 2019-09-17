Dha yurt bülteni - 3

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, 7 sivilin şehit olduğu, 10 sivilin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi.

Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'nde 12 Eylül günü 7 sivil şehit olduğu, 10 sivil yaralandığı terör saldırısının ardından gözaltına alınıp, dün gece 5 kişiyle birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12 Eylül 2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16 Eylül 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak valiliğimizce görevlendirilmiştir."

DİYARBAKIR,

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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi



ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, dün akşam saatlerinde, ABD konvoyu hareketliği oldu. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 200 araçlık konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, iş makineleri, jeneratörler, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Konvoydan görüntü

-Konvoydaki araçlar

-TIR'ların taşıdığı malzemeler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık avı sürüyor. Balıkçı tezgahları, sezonla birlikte hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle birlikte tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini umut ediyor.

BALIKÇILAR MEMNUN

Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunarslan, "Hamsi İnebolu tarafında avlanıyor. Yavaş yavaş hamsi Sinop'a doğru geliyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 20 liraydı. Bolluğu artmaya başlayınca yerli hamsinin kilosu 15 liraya geriledi" dedi. Balıkçı İbrahim Coşkunarslan da, "Havalar soğumaya başladı. Balık daha da artacaktır. Hamsiler yerli, canlı canlı geliyor. Tahminime göre hamsi bir hafta içinde 10 TL'ye kadar düşerö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Havadan hamsi avı detay

-Balıkçı tezgahları detay

-Balıkçı İbrahim Coşkunarslan açıklamaları

-Detay

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Narlıdere'de kırtasiyelere slime operasyonu

İzmir genelinde zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının çevrelerindeki denetimleri sıklaştırdı. Çocuklar arasında son dönemde popüler olan ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden 'Slime' denilen yapışkanlı oyun hamurunun kutusunda yazılı içeriği okuyan zabıta, kanserojen kimyasal olan 'Boraks' maddesinin olduğunu görünce oyun hamurlarını topladı, kırtasiyeler hakkında da tutanak tuttu. Arttırılan zabıta denetimlerden en çok veliler memnun oldu.

Okul çevrelerindeki kırtasiye, kantin, büfe ve kafeteryaları denetleyerek hijyen ve ruhsat kontrollerini yapan zabıtalar, okul çevrelerinde satış yapan işportacılara da odaklandı. Narlıdere ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son dönemde sıkça gündeme gelen ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden 'Slime' adlı yapışkan oyun hamurlarında kanserojen kimyasal 'Boraks' maddesinin tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 30 slime oyuncağına el konularak tutanak tutuldu. Konak ilçesinde ise, Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık meyvesi satışı yapan bir kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el konuldu. Okul çevrelerinde teyakkuz halinde olmalarının yanı sıra ekipler, okul kantinlerini de hijyen, çalışma ortamı, çöp kovaları ve yangın önlemleri konularında denetledi. Arttırılan zabıta denetimleri ise en çok velileri memnun etti. Slime oyuncaklarının tamamen yasaklanması gerektiğini düşünen veliler, zabıta denetimlerinin ise kalıcı ve işlevsel olmasını istedi.

'TUTANAK TUTULDU'

Narlıdere ilçesinde bulunan okul çevrelerinde ekibiyle birlikte denetim yapan Narlıdere Belediyesi Zabıta Komiseri Saim Bütüner, "İş yerleri ve okul çevrelerinde faaliyet gösteren kırtasiyeleri öncelikle ruhsat bakımından kontrol ediyoruz. Slime adyı oyun hamurlarının satılıp satılmadığına baktık. Narlıdere İmam Hatip Lisesi çevresinde yer alan iki farklı kırtasiyede 30'den fazla slime hamuru tespit ettik ve bu oyuncakların kutusunun üzerinde yazan içerikte Boraks maddesinin yer aldığını gördük. Bunlar hakkında tutanak tuttuk. Oyuncaklara el koyduk, gerekli yasal işlemleri sürdürüyoruz. Okul çevrelerinde denetimlerimiz sıklaştı" dedi.

'İŞ YERLERİ YASAK OLDUĞUNU BİLİYOR'

İş yerlerinin yasaklanan slime markası hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Saim Bütüner, "Narlıdere ilçesindeki kırtasiyelerde slime denetimi yaptığımızda iş yerlerinin bu konuda bilgisi olduğunu gördük. Kanserojen madde Boraks barındıran slime oyuncaklarının yasak olduğunu biliyorlar. Ürünleri fazla olduğu için gözden kaçırmış olduklarını düşünmeye çalışıyoruz. Bu gözden kaçan kısımları da biz bertaraf edeceğiz. Kesinlikle yasaklı slime satışına izin vermiyoruz" diye konuştu.

SEYYAR DENETİMİNDE KIZILCIK TEZGAHINA MÜDAHALE

Öte yandan Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, okulların açılmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarının çevresinde seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullar tek tek denetledi. Ekiplerin denetimleri sırasında seyyar satıcılara rastlamadı. Selçuk Mahallesi'ndeki Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık satışı yapan bir kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el konuldu.

VELİLER DENETİMLERİN SÜREKLİ OLMASINI İSTEDİ

Narlıdere Oğuzhan İlkokulu'nda ana sınıfında okuyan 5 yaşındaki kızı Özüm'ü okuldan almaya giden veli Özlem Taşdelen ise, "Zabıta denetimlerinin arttırıldığına bizler de şahit olduk. Alt yapısı hazır ise oldukça doğru bir uygulama. Denetimlerin yapılması her açıdan önemli. Her konuda denetimlerin devam etmesini istiyoruz. Doğru yönetmelikler uygulandığında çocuklarımız daha güvenli ortamlarda eğitim alırlar bu durum da bizim en çok istediğimiz şey. Slime ile ilgili denetimleri de oldukça faydalı buluyorum. Çocuklar arasında çok yaygın bir oyun aracı ancak biz kesinlikle almıyoruz. Keşke bunlar daha önceden toplatılsaydı. Slime için çok geç kalınmış ama iyi olmuş. Aynı zamanda okullardaki tuvalet temizliklerinin arttırılmasıyla da ilgili bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Narlıdere denetimlerinden görüntü

-Kırtasiye denetimi

-Kantin denetimi

-Tutanak tutulmasından görüntü

-Özlem Taşdelen ile röp.

-Saim Bütüner ile röp.

-Kızılcık tezgahıne el konulması

Muhabir Hande Nayman'ın anonsu

Haber: Hande NAYMAN, Umut KARAKOYUN Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ, Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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TÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizm

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünyada turizm yüzde 3- 4 büyürken Türkiye'nin bu büyümede ilk sırada yer aldığını söyledi. Bülbüloğlu, "Bizim de petrolümüz, turizm" dedi.

TÜROFED Genel Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm yılının hem Güney Ege Bölgesi'nde hem de Akdeniz Bölgesi'nde çok iyi geçtiğini belirterek, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman gibi Güney Bölgesi'ni kapsayan şehirlere gelen dış pazar talebinin büyüdüğünü belirten Bülbüloğlu, şöyle dedi:

"Bu yıl sezon başı biraz durgurdu. Nedeni Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi rakiplerimizin öne geçmemizden dolayı verdikleri tepkiyle, konaklama fiyatlarında indirim yapması. Nisan ortasından itibaren Avrupa başta olmak üzere alternatif dediğimiz Sırbistan, Belçika, Polonya, Danimarka ve İsviçre gibi pazarlardaki artış, büyüme hızımızı artırdı. Bu yıl haziran, temmuz ve ağustos ayları, çok verimli ve kazançlı geçti. Nitelikli dediğimiz 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan otellerimiz, bu ay ise yüzde 90 dolu. Ekim ve kasım ortasına kadar doluluk aynı seviyede olacak."

'2020 İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ'

Bu yıl turizm sezonunu çok iyi geçirdiklerini belirten Bülbüloğlu, "Güney Ege Bölgesi için İngiliz pazarı birinci sırada. Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Dalaman çevresi, İngiliz pazarının en çok tercih ettiği şehirlerden. Ülkemize yaz ayında gelen 5 milyon İngiliz'in yarısı Güney Ege Bölgesi'ni tercih etmekte. İngiliz aileler, 1 yıl önceden tatil planı yapar. Bu planlarına göre; şu anda gelecek seneye ön rezervasyonlarda ciddi artış söz konusu. İngiliz pazarı yanı sıra Hollanda, Almanya, Belçika ve Kuzey Avrupa ülkeleri kasım ayından itibaren ülkemizde tatil yapmak için ön rezervasyonlarını yaptıracaktır" dedi.

Geçen yıl yaşanan ekonomik sıkıntıları aşma döneminde olduklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Bu ekonomik sıkıntıları aşmamızın en büyük katkısı turizmdir. Turizm sektörü, bacasız sanayidir. Bizim petrolümüz, turizmdir. Ülkemizi tanıtan ve ekonomik lokomotif olan turizm sektörüdür. Çeşitli ülkelerden ne kadar çok yeni turist gelirse, o kadar çok Türkiye güzellikleri tanınır. Gelen yeni turistler misafirperverliğimizi, kültürümüzü, doğamızı ve güzelliklerimizi görür, bakış açıları değişir. 2019 turizm sezonunu çok iyi geçirdik. 2020 için çok umutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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-Marmaris şehir merkezinde kapalı çarşıya giren yabancı turistler

-Tur otobüslerine binen yabancı turistler

-Şehir merkezindeki kalabalık yabancı turistler

-Marmaris sahillerinde yabancı turistlerden görüntü

-TÜROFED Genel Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

(Toplam: 6 dakika 16 saniye-453 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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