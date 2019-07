DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KATLİAM GİBİ KAZA; 5 GENÇ VE 2 YAŞLI ÇİFTE MEZAR OLDU

ONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi. 7 kişinin cenazesinin bugün kentin farklı noktalarında kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. Hakan Yel (22) yönetimindeki 42 ACM 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can'ın (66) kullandığı 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki otomobilinde hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Hakan Yel ile yanında bulunan arkadaşları Elanur Karacadağ (20), Esranur Bilecen (22), İbrahim Serdar Olgun (22) ve Muhammed Emin Gül (23) ile diğer sürücü Muammer Can ve eşi Memduha Can (66) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı 7 kişi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ

Kazada yaşamını yitiren Can çiftinin bir yakınlarının düğününden evlerine gitmek üzere olduğu öğrenildi. Hakan Yel, İbrahim Serdar Olgun ve Esranur Bilicen'in cenazelerinin yapılan otopsinin ardından ailelelerine teslim edildiği belirtildi. Can çifti ile diğer 5 gencin cenazesinin kentin farklı noktalarında kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

2)YEDİEMİN OTOPARKI DOLUP TAŞTI, ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkında tutulan araç sayılarındaki artış nedeniyle yer sorunu yaşanıyor. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, otoparkta 18 yıldır bekleyen araçların olduğunu belirterek, yer sorunu nedeniyle çürüyen araçları üst üste koymak zorunda kaldıklarını söyledi. Keşan'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, bir çok araç ise çürümeye terk ediliyor.

'OTOPARKIMIZDA 18 YIL ÖNCE ÇEKİLEN ARAÇLAR VAR'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yediemin otoparkında 1500'ü motosiklet yaklaşık 2000 aracın olduğunu belirterek, "Otoparkımızda 18 yıl önce çekilen araçlar var. Tabi bunlar pamuk ipliğine dönüştü. Bir yerden başka bir yere taşırken parçalanıyor. Son zamanlarda hacizli yakalanan veya göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı arttı. Bu da Türkiye genelinde yığılmaya yol açtı. Devletimizden bu konuya acil bir şekilde el atmasını istiyoruz. Araçlar burada 18 yıl değil de 2 yıl içerisinde maddiyata dönüştürülürse devletimizin de kazancı olur" dedi.

'ARAÇLAR ÜST ÜSTE KOYULMAYA BAŞLANDI'

Otoparkta yer kalmaması nedeniyle araçları üst üste koymaya başladıklarını ifade eden Demirkan, "Türkiye genelinde de yediemin otoparklarında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Otoparkta kurtarıcıların dönmeye yeri kalmadı. Haciz yapılıyor, banka veya şahıs yakalatıyor, otoparka çektiriyor bir daha arkasında durmuyor. Vatandaş borçlu, aracını elinden alıyorsunuz zaten ödemesini yapamayacak. Aldın ama bunu borcundan da düşmüyorsun. Otoparka kendi halinde bırakıyorsun. Avukatların bağlattıkları araçların arkasında durmalı. İvedi şekilde işlemlerini bitirip, satışlarını yaptırmalı. İcra daireleri mümkün mertebe çalışıyor zaten. Ama dosya icraya gitmezse, icranın da yapacak bir şeyi yok. O yüzden elimizde yığılmalar çoğalıyor" diye konuştu.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Mahmut Demirkan, otoparktaki araç birikmelerinin masraf ve maliyet gibi sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Araçlar buradan çıkmıyor, yerimiz doluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlave bir yer açsak, kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkmaza girdik. Devlet büyüklerimizin bu konuda bir yasa çıkarmalı. Bu araçlar bir servet. Bu araçları dönüştürelim, ülke ekonomisine kazandıralım. Buradaki araç sahipleri de mağdur. Eğer çözüm üretilirse borçları da çözüme ulaşır. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Mesela birinin aracı bağlandı, satılmadı, 3 sene burada durdu. Bunun bir otopark ücreti var. Bu ücretin üzerine avukat parası, icra parası kattığımız zaman insanlar bir kez daha mağdur oluyor. Devletimiz bir çare bulursa hem bizim açımızdan, hem de mağdurlar açısından iyi olacaktır" dedi.

3)MİRASÇISI KALMAYAN TARİHİ BİNA, MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

SAMSUN'un Ladik ilçesinde, 1889 yılında yapılan ve eski Ladik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev, ailenin mirasçısı kalmaması nedeniyle müzeye dönüştürülmek üzere kaymakamlığı devredildi. Ev, restorasyonun ardından Osmanlı dönemi kültürünü yaşayan müzeye dönüştürüldü. Ladik ilçesinde 1889 yılında yapılan ve Ladik Kaymakamlığı eski Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev, ailenin mirasçısı kalmamasından dolayı müzeye dönüştürülmek üzere kaymakamlığı devredildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 302 bin TL'ye restore edilen 2 katılı bina 'Alibey Konağı Kültür Evi' olarak müzeye dönüştürüldü. Müze, Osmanlı dönemi kültürünü yansıtan eşyalar ve figürlerle donatıldı.

Ladik Doğal Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma Turizmin Geliştirilmesi Başkanı Şahin Örnek, "Bu ev 130 yıllık bir ev. 1943 Ladik depreminde ayakta kalan evlerden bir tanesidir. Bu evin sahibi Işık hanımın mirasçısı olmadığından, baba yadigarı bu evin yaşaması ve ayakta kalması için 2009 yılında dönemin İl Özel İdaresi'ne bağışlandı. 2012 yılında restore edildi ve boş durumdaydı. Bizde kaymakamlığa tahsisli olduğu için halka açmayı planladık. Bu amaçla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na proje yaptık ve sunduk. Yakında hizmete açılacak. Bu evde eski Osmanlı dönemi kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli mizansenler yapıldı. Evde birçok eşya sökülmedi. Bu mizansenler şimdiki gençlere o dönemdeki kültürü aktarmayı amaçlıyoruz. İçerisinde ailenin özel ve tarihi eşyalarının yanı sıra vatandaşlar tarafından bağışlanan eserlerde yer alacak" dedi.

4)ASKICI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

MERSİN'de, askıcılık adı verilen balkon kapısı açık bırakılan evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişiden biri yakalandı. Güvenlik kemarasına yansıyan 2 olayın ardından gözaltına alınan F.A. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli aranıyor. Hırsızlık olayları farklı tarihlerde, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylardan birinde; F.A., C.Y., T.S., S.S.Ç. Z.Ö.ve M.S., bir otomobille Karaduvar'daki bir evin önünde duruyor. Giriş kattaki evin balkonunun açık olduğunu gören şüpheliler, balkona tırmanarak girdikleri evdeki 1 cep telefonu ve 2 çeyrek ile 1 tam altını alarak otomobille kaçıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Askıcılık adı verilen açık bırakılan balkon kapılarından girerek hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızların kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden F.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.A.'nın evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler mağdur ev sahibi A.Y.'ye teslim edildi. Polis diğer şüpheliler C.Y., T.S., S.S.Ç. Z.Ö.ve M.S.'yi arıyor.

