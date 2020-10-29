DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Motosiklette alkollü eğlenceye 2 bin 605 lira ceza

Antalya'da elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan ve kendisini görüntüleyen kişiye doğru kadeh kaldıran Abdulrıza I. (41), yakalandı. 'Eğlence olsun' diye yaptığını söyleyen sürücüye, 2 bin 605 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. 07 EZ 034 plakalı motosikletin sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı. Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Motosiklet sürücüsü, o sırada seyir halinde olan bir araçtaki kadın tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kendisini görüntüleyen kadına doğru kadeh kaldıran sürücü, bu şekilde yoluna devam etti.

EĞLENCE OLSUN DİYE YAPMIŞ

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah saatlerinde Abdulrıza I. olduğunu belirledikleri sürücünün adresine gitti. Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Abdulrıza I.'ya ulaştı. Abdulrıza I., iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamaktan dolayı toplam 2 bin 605 lira para cezası uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.