İHH'den İdlib'deki ailelere gıda yardımı - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2 bin 419 gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ bulunan 2 bin 419 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun , kış mevsiminin yaklaşmasıyla, yaklaşık 4 milyon insanın bulunduğu İdlib'deki kamplarda barınan ailelerin yaşamsal ihtiyaçlarının da artacağını söyledi. Tosun, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin kırsalında bulunan kamplarda gıda dağıtımı yaptıklarını belirterek, "İdlib'de bulunan çadır kent ve kamplarda yaşam koşulları gerçekten çok kötü durumda. Savaşın devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmekte zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kamplarda yaptığımız dağıtımdan yaklaşık 15 bin sivil faydalandı" dedi.

İdlib'de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Tosun, "Özellikle ülkenin çeşitli bölgelerinden İdlib'e tahliye edilen ve kamplara yerleştirilen aileler çok zor günler geçiriyor. Kış gelmeden hazırlıklarımızı tamamlayıp acil durumların oluştuğu ortamlarda insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz" diye konuştu.