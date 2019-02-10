Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Dha Yurt - Rize'de Taşıyıcı Kolonlarında Çatlaklar Oluşan 8 Katlı Bina Boşaltıldı

Dha Yurt - Dha Yurt - Rize'de Taşıyıcı Kolonlarında Çatlaklar Oluşan 8 Katlı Bina Boşaltıldı

10 dakika önce

RİZE'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı 21 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Dha Yurt - Dha Yurt - Rize'de Taşıyıcı Kolonlarında Çatlaklar Oluşan 8 Katlı Bina Boşaltıldı, System.String[]
RİZE'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı 21 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 8 katlı 31 daireli Kent Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler yaptığı incelemede binanın kolanlarında çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Apartman sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu bina ile ilgili durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dairelerini boşaltanlar

Sokağa çıkan vatandaşlar

Binadan detay 

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

Polis, Yeniköy Mahallesi, 3. Sayfa
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