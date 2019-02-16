Dha Yurt - Polisten Kaçtı, Emniyetin Kapısına Çarptı: 3 Yaralı

ADANA'da polisin denetleme yaptığını fark ederek kaçan alkollü sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü
'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Kaza sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.
Saat, 03.00 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri
Sabuncu Bulvarı'nda denetleme yapan polisleri fark eden Mert Bahşi (25), geri dönüp kaçmaya başladı. Polislerin durumu fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Cumhuriyet Caddesi
'ne dönüp, buradan da Ahmet Cevdet
Yağ Caddesi'ne çıkan otomobil, Erdal Acet
Caddesi'ne geçmek isterken kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Ön tarafında hasar oluşan otomobilde sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mert Lünye ile Enis Yüce yaralandı.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ
Yaralıların ambulansa taşınmasının ardından alkol testi yapılmak istenen Bahşi, kolunun ağrıdığını söyleyip, alkolmetreye üflemek için bir süre direndi. Olay yerine gelen arkadaşının ikna etmesi sonucu alkolmetreye üfleyen Bahşi'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kolundaki ağrının arttığını belirten Bahşi, alkol muayenesinin ardından ambulansa taşındı. Ehliyetine el konulan Bahşi, araçtaki 2 arkadaşı ile birlikte Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yerinden görüntü
Emniyet Müdürlüğü'nün tabelası
Otomobilin hasar gören ön tarafından görüntü
Sağlık ekibinin otomobildeki yaralıya müdahale etmesi
Yaralının sedyeye alınması
Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
Sürücü Mert Bahşi'nin alkolmetreye üflememe anından görüntü
Yerde oturan Bahşi'nin yanına arkadaşının gelmesi
Bahşinin alkolmetreye üflemesi ve sonrasında ambulansa gitmesi
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'26" - BOYUT: 272 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,