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Dha Yurt - Polisten Kaçtı, Emniyetin Kapısına Çarptı: 3 Yaralı

56 dakika önce

ADANA'da polisin denetleme yaptığını fark ederek kaçan alkollü sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı.

Dha Yurt - Polisten Kaçtı, Emniyetin Kapısına Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
ADANA'da polisin denetleme yaptığını fark ederek kaçan alkollü sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Kaza sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

Saat, 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda denetleme yapan polisleri fark eden Mert Bahşi (25), geri dönüp kaçmaya başladı. Polislerin durumu fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Cumhuriyet Caddesi'ne dönüp, buradan da Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne çıkan otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne geçmek isterken kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Ön tarafında hasar oluşan otomobilde sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mert Lünye ile Enis Yüce yaralandı. 

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ

Yaralıların ambulansa taşınmasının ardından alkol testi yapılmak istenen Bahşi, kolunun ağrıdığını söyleyip, alkolmetreye üflemek için bir süre direndi. Olay yerine gelen arkadaşının ikna etmesi sonucu alkolmetreye üfleyen Bahşi'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kolundaki ağrının arttığını belirten Bahşi, alkol muayenesinin ardından ambulansa taşındı. Ehliyetine el konulan Bahşi, araçtaki 2 arkadaşı ile birlikte Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Emniyet Müdürlüğü'nün tabelası

Otomobilin hasar gören ön tarafından görüntü

Sağlık ekibinin otomobildeki yaralıya müdahale etmesi

Yaralının sedyeye alınması

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

Sürücü Mert Bahşi'nin alkolmetreye üflememe anından görüntü

Yerde oturan Bahşi'nin yanına arkadaşının gelmesi

Bahşinin alkolmetreye üflemesi ve sonrasında ambulansa gitmesi

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'26" - BOYUT: 272 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:35 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Adana, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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