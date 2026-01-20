DHKP-C'ye Finansman Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DHKP-C'ye Finansman Operasyonu

20.01.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da DHKP-C terör örgütüne finansman sağlandığı iddiasıyla 5 adrese operasyon düzenlendi.

Ayşe GÜREL/ - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 ayrı soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çakışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında; yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla bu paraların nakit olarak dolaşıma sokulduğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunulduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, arama yapılan adreslerde delil niteliği taşıyan materyallere el konuldu.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHKP-C'ye Finansman Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:19:59. #7.11#
SON DAKİKA: DHKP-C'ye Finansman Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.