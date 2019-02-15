Son Dakika Haberleri: Diasporadaki Filistinli Alimler İsrail'le Normalleşmeye Karşı

Diasporadaki Filistinli Alimler İsrail'le Normalleşmeye Karşı

1 saat önce

Diasporadaki Filistinli Alimler Heyeti, tüm dünyadaki Müslüman alimlere İsrail'le normalleşmeye karşı durma çağrısında bulundu.

Diasporadaki Filistinli Alimler İsrail'le Normalleşmeye Karşı, System.String[]
Diasporadaki Filistinli Alimler Heyeti, tüm dünyadaki Müslüman alimlere İsrail'le normalleşmeye karşı durma çağrısında bulundu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen " Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın amacının ABD ve Siyonistler tarafından ortaya atılan Yüzyılın Anlaşması'nı hayata geçirmek olduğu ifade edildi.

"İsrail ile normalleşme, bunu yapan tarafa hiçbir şekilde fayda getirmez ve güvenlik sağlamaz." denilen açıklamada, normalleşmenin kararlılık ve varoluş unsurlarının daha fazla zayıflaması ve kaybı anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Varşova'da söz konusu konferans kapsamında bazı Arap ülkeleri dışişleri bakanları ile ayna masada yan yana oturması tepkilere neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:26 Kaynak: AA

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