Dibeybe ve Hafter'den BAE'ye taziye ziyareti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, eski Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle, Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek taziyelerini iletti.

Akhbar Libya 24'ün aktardığı bilgilere göre Muhammed bin Zahid Al Nahyan, Dibeybe ve Hafter ile ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirerek taziyeleri kabul etti.

Halife Hafter'in, devlet başkanı olmasından ötürü Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a tebriklerini ilettiği ve görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Abdulhamid Dibeybe'nin de Al Nahyan'a tebriklerini ilettiği ve başarılar dilediği vurgulandı.