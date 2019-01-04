Dicle Elektrik'ten Kaçak Trafo Operasyonu

Dicle Elektrik'ten kaçak trafo operasyonu 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek trafolara el konulduDİYARBAKIR - Dicle Elektrik, kaçak enerji kullanımı ile mücadeleye hem karadan, hem de havadan devam ediyor.

Dicle Elektrik'ten kaçak trafo operasyonu

8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek trafolara el konuldu



DİYARBAKIR - Dicle Elektrik, kaçak enerji kullanımı ile mücadeleye hem karadan, hem de havadan devam ediyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir seranın ısıtılmasında kullanılan ve çevresi duvarlarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafonun varlığı drone yardımı ile tespit edildi. Ardından jandarma eşliğinde gerçekleştirilen baskın ile el konulan ve 8 bin konuta yetecek güce sahip olduğu belirlenen trafoların ayda yaklaşık bir milyon liralık elektrik tükettiği ortaya çıktı.

Sorumluluk bölgesinde bir yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK kriterlerine uygun yatırımlar yapan, diğer yandan da kaçak elektrik tüketimine karşı kararlı bir mücadele veren Dicle Elektrik, iki alanda da ciddi mesafeler kaydetti. Enerji kalitesini düşüren kaçakla mücadelesini bir süredir drone destekli olarak sürdüren Dicle Elektrik ekipleri bu kez Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesinde kaçak trafo operasyonu gerçekleştirdi. İlçede sayıları hayli fazla olan seralardan birinin, kömür veya diğer yakıtlar yerine kaçak elektrik ile ısıtıldığını belirleyen enerji şirketine bağlı ekipler, burada denetim yapmak istedi. Ancak, sera sahipleri denetim yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Dicle Elektrik söz konusu seradaki kaçak trafo denetimini drone marifeti ile gerçekleştirdi.

Duvarın arkasına gizlemişler

Kaçak elektrik kullanıldığından şüphe edilen seraya yaklaşık 1,5 kilometre mesafeye kadar yaklaşan Dicle Elektrik ekipleri, buradan kaldırdıkları drone ile havadan detaylı bir inceleme yaptılar. Drone kamerasından alınan görüntülerden 25 dönüm bir alan üzerinde kurulu bulunan seranın hemen yanında direk üzerinde bir adet kayıtlı trafo bulunduğu, ancak buradaki ana hattan da yandaki binaya harici olarak çekilmiş orta gerilim yeraltı kablosu çekildiği belirlendi. Ayrıca söz konusu yapının yanında çevresi dışarıdan bakıldığında görünmesin diye briket duvarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafo tespit edildi.

Mahkemeden el koyma kararı

Dicle Elektrik avukatları, drone tarafından koordinatları ile birlikte tespit edilen görüntülerle birlikte vakit geçirmeden cumhuriyet savcılığına başvurdu. Savcılık da eldeki deliller ışığında, trafolara el konulması için dosyayı mahkemeye sevk etti. Mahkemenin verdiği el koyma kararının ardından jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri arasında Dicle Elektrik ekipleri bahse konu seraya giderek kurulu bulunan kaçak şebekeyi topladı. Ekipler, toplam 4 bin kVA gücünde olduğu belirlenen 3 trafoya ise yasalara uygun biçimde el koydu.

Sera kaçak elektrikle ısıtıyordu

Ekiplerin yaptığı denetim sırasında serada bir kalorifer sistemi oluşturulduğu ortaya çıktı. Söz konusu trafolardan elde edilen kaçak elektrik ile yan taraftaki binada yer alan onlarca tonluk devasa kazandaki suyun, bu suyla da 25 dönümlük seranın ısıtıldığı belirlendi. Üstelik burada kurulan kaçak elektrik şebekesine ait kabloların, bağlantı yerlerinin tamamen açıkta olduğu ve hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığı belirlendi.

Ayda 1 milyon liralık tüketim

Dicle Elektrik yetkilileri, el konulan trafoların toplam 4 bin kVA gücünde olduğunun belirlendiğini ifade ederek, şöyle dediler:

"Serada tespit ederek el koyduğumuz kaçak trafolar ile 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamak mümkün. Bu azımsanmayacak bir güç. Seranın normalde kömür veya diğer yakıtlar kullanılarak ısıtılması gerekirken, burada kaçak elektrikle ısıtma sağlanıyormuş. Trafoların gücünden yola çıkarak bu serada ayda ortalama 1 milyon liralık kaçak elektrik tüketildiğini hesapladık. Şimdi yasal yollardan geriye dönük hesaplamalar yapılarak sera sahipleri hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak. Ayrıca adli açıdan da sera sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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