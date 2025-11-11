Didim'de Atatürk, 87. Yılında Anıldı

(AYDIN) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Didim'de düzenlenen etkinlikler ile anıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün, eğer geleceğe umutla bakabiliyorsak, onun sayesindedir. Didim Belediyesi olarak, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacağız ve onun gösterdiğin yolda, kararlılıkla, umutla ve gururla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Atatürk, vefatının 87'nci yılında Didim'de de çeşitli etkinlikler ile anıldı. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda başlayan anma törenine; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Gençay, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Programda, saat 09.05 geçe siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, kültür merkezinde devam etti

Törenin ardından Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte, Valiler Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği gösteriler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Atatürk'ün yaşam öyküsü sahneye taşındı

Daha sonra Didim Belediyesi Gençlik Merkezi (DİGEM) Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen anma programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, "Mustafa" adlı çocuk filminin gösterimiyle başladı. Atatürk'ün çocukluk yıllarından Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yaşam öyküsünü anlatan film, Didimli çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Anma programı, akşam saatlerinde gerçekleştirilen Çocuk ve Yetişkin Halk Müziği Korosu Konseri ile devam etti. Program boyunca açık kalan Atatürk Resim Sergisi de ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sergide, Atatürk'ün farklı dönemlerinden özel portreler ve resimler yer aldı.

"Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacağız"

Gençay, Atatürk'ün fikirlerinin ve mücadelesinin her zaman yol gösterici bir ışık olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ü yalnızca bir lider olarak değil; bir umut ışığı, bir ilham kaynağı ve yol gösteren bir rehber olarak görüyoruz. Çünkü onun izinde yürümek; çalışmak, üretmek, sorgulamak ve doğruyu savunmak demektir. Bugün, eğer geleceğe umutla bakabiliyorsak, onun sayesindedir. Didim Belediyesi olarak, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacağız ve onun gösterdiğin yolda, kararlılıkla, umutla ve gururla yürümeye devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.