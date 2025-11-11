Didim'de Atatürk, 87. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim'de Atatürk, 87. Yılında Anıldı

11.11.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Didim'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Atatürk'ün Cumhuriyet'e olan önemli katkılarını vurguladı.

(AYDIN) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Didim'de düzenlenen etkinlikler ile anıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün, eğer geleceğe umutla bakabiliyorsak, onun sayesindedir. Didim Belediyesi olarak, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacağız ve onun gösterdiğin yolda, kararlılıkla, umutla ve gururla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Atatürk, vefatının 87'nci yılında Didim'de de çeşitli etkinlikler ile anıldı. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda başlayan anma törenine; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Gençay, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Programda, saat 09.05 geçe siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, kültür merkezinde devam etti

Törenin ardından Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte, Valiler Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği gösteriler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Atatürk'ün yaşam öyküsü sahneye taşındı

Daha sonra Didim Belediyesi Gençlik Merkezi (DİGEM) Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen anma programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, "Mustafa" adlı çocuk filminin gösterimiyle başladı. Atatürk'ün çocukluk yıllarından Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yaşam öyküsünü anlatan film, Didimli çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Anma programı, akşam saatlerinde gerçekleştirilen Çocuk ve Yetişkin Halk Müziği Korosu Konseri ile devam etti. Program boyunca açık kalan Atatürk Resim Sergisi de ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sergide, Atatürk'ün farklı dönemlerinden özel portreler ve resimler yer aldı.

"Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacağız"

Gençay, Atatürk'ün fikirlerinin ve mücadelesinin her zaman yol gösterici bir ışık olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ü yalnızca bir lider olarak değil; bir umut ışığı, bir ilham kaynağı ve yol gösteren bir rehber olarak görüyoruz. Çünkü onun izinde yürümek; çalışmak, üretmek, sorgulamak ve doğruyu savunmak demektir. Bugün, eğer geleceğe umutla bakabiliyorsak, onun sayesindedir. Didim Belediyesi olarak, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacağız ve onun gösterdiğin yolda, kararlılıkla, umutla ve gururla yürümeye devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Hatice Gençay, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Atatürk, 87. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:46:56. #7.12#
SON DAKİKA: Didim'de Atatürk, 87. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.