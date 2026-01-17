Didim'de Belediye Başkanına Saldırı Girişimi - Son Dakika
Didim'de Belediye Başkanına Saldırı Girişimi

17.01.2026 13:59
Dernek Başkanı Bilal Süren, Didim Belediye Başkanı'na saldırı girişiminde bulunduğu iddialarını reddetti.

AYDIN'ın Didim Belediyesi'nden Başkan Hatice Gençay'a, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren tarafından makamında saldırı girişiminde bulunulduğu açıklaması yapılarak, kendisinden şikayetçi olunduğu belirtildi. Dernek Başkanı Süren ise "Saldırı yapan değil, saldırıya uğrayan kişiyim. Bana müdahale eden özel güvenlikten, Başkan'ın korumasından ayrıca mülke izinsiz giren belediyeden ve Başkan'dan şikayetçi oldum" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi 1109 Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 1.800 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği'ne ait alanda; Didim Belediyesi, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimde; hayvanların sağlık, güvenlik ve refah koşullarının uygun olmadığı tespit edilerek tahliye kararı alındı. Karar doğrultusunda hayvanların başka bir alana taşındığı öğrenildi. Alan içerisinde bulunan depoların da 15 Ocak'ta belediye ekiplerince söküldüğü belirtildi.

OLAY KAMERADA

İddiaya göre; depoların söküldüğünü gören Dernek Başkanı Bilal Süren, önceki gün saat 15.00 sıralarında Didim Belediye Binası'na giderek Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın makamına girmeye çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Didim Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye binası içerisinde sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsünde bulunulduğu ifade edilerek, Süren hakkında şikayetçi olunduğu ve olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.

'SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİYİM'

Dernek Başkanı Süren ise "Belediyenin açıklaması tamamen manipülatif ve algı yaratmaya yönelik bir açıklamadır. İşin aslı o değildir. Saldırıya teşebbüs etmedim; saldırıya uğrayan kişi benim. Darbedildim ve raporum da var. Tesadüfen oradan geçerken olanları görüp, çalışmayı durdurdum. Bu sırada derneğimizin bulunduğu alana izinsiz girip, derneğe ait malzemeleri aldılar ve hala iade edilmedi. Belediyeye gittim, odada olduğunu söylediler. İçeriye girmek istediğim anda güvenlik görevlileri üzerime çullandı. Yaka paça dışarıya atılmaya çalışıldım. Daha sonra Başkan'ın özel koruması çeneme yumruk attı. Saldırı yapan değil, saldırıya uğrayan kişiyim. Bana müdahale eden özel güvenlikten, Başkan'ın korumasından ayrıca mülke izinsiz giren belediyeden ve Başkan'dan şikayetçi oldum" dedi.

Kaynak: DHA

