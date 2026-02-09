Didim'de İhale Tartışması

Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın'ın Didim ilçesinde Altınkum Plajı'na sıfır konumda bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazın yeniden ihaleye çıkarılması tartışmalara neden oldu. Söz konusu arazi 30 Aralık 2025'te Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 milyar lira muhammen bedelle satışa sunulmuş ancak ihaleye katılım olmadığı için satış gerçekleşmemişti.

Aynı taşınmazın bu kez 13 Şubat'ta 2,2 milyar lira muhammen bedelle yeniden ihaleye çıkarılacağı öğrenildi.

CHP Didim İlçe Başkanlığı, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ihale kapsamındaki arazinin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya partililer ve vatandaşlar da destek verdi.

CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, burada yaptığı konuşmada satış kararına tepki göstererek iptal çağrısında bulundu.

Demir, "Bugün burada sadece bir metrekarenin hesabını yapmak için toplanmadık. Didim'in toprağına, Altınkum'un mavisine ve bu kentin onuruna sahip çıkmak için buradayız. Bu arazi sıradan bir toprak parçası değil; Didim'in nefesidir, geleceğidir" dedi.

Hükümetin yarattığı ekonomik enkazın faturasını Didim halkının ödemeyeceğini söyleyen Demir, "30 Aralık'ta 3 milyar dediniz, ihaleye kimse girmedi. Şimdi 2,2 milyar liraya düşürüp yeniden satışa çıkarıyorsunuz. Didim'in kıyıları bütçe açıklarını kapatacağınız bir 'bozdur-harca' kumbarası değildir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu taşınmazın "mazbut vakıf arazisi" olduğunu hatırlatan Demir, vakıf mallarının toplum yararına bırakılmış emanetler olduğunu belirterek, "Bu satış yalnızca bir ticari işlem değil, vakıf ruhuna ve kentin kültürüne aykırıdır" diye konuştu.

Altınkum bölgesinin mevcut yapılaşma ve altyapı yükünü kaldıramaz durumda olduğunu savunan Demir, denize sıfır son alanın da yapılaşmaya açılmasının kentin kimliğine zarar vereceğini söyledi. Demir, "Bu satış doğaya ihanettir, kent kimliğine saldırıdır, gelecek kuşakların hakkını gasbetmektir" dedi.

CHP Didim İlçe Başkanlığı, hükümete ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak ihale sürecinin durdurulmasını ve alanın kamusal kullanım için korunmasını istedi.