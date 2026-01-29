Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

29.01.2026 17:22
Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız ateşli silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonda N.Ç. (59), D.Ç. (62), V.O.Ç. (31), M.Ö. (28), K.S. (65), M.Ç. (42) ve Ö.T.Y. (26) isimli 7 şüpheli yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan eş zamanlı aramalarda 3 adet tabanca, 5 adet yarı otomatik av tüfeği, 2 adet çift kırma av tüfeği, 165 adet dolu fişek, 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

