Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu", yeni dönem editör adaylarını arıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç yayıncılar yetiştirmeyi amaçlayan ve sektörde önemli bir boşluğu dolduran projenin yeni dönem eğitim başvuruları başladı.

Gençlerin dijital yayıncılık araçlarını kullanarak kendi içeriklerini üretmelerini hedefleyen projede bugüne kadar 1484 öğrenciye eğitim verildi. Bu süreçte eğitimini tamamlayan 448 öğrenci, kendi dergi ekibini kurup yayın hayatına atılarak "editör" ünvanı kazandı.

Çevrim içi eğitime 31 Ocak'a kadar başvurulabilecek

Proje kapsamında üretilen 883 sayı dijital dergi ve toplamda 24 bin sayfayı aşan özgün içerik, sosyal dijital dergi platformu MagPublish üzerinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

Çevrim içi olarak ücretsiz gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılar, editörlük, yazı yazma teknikleri, içerik tasnifi, telif hakları, araştırma yöntemleri ve dergi tasarımı konularında kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Gençler, teorik bilgiyle sınırlı kalmayan okulda, mentörler eşliğinde tasarladıkları dergileri yayına hazırlayarak sektöre adım atıyor.

Dijital medya okuryazarlığını artırmayı ve nitelikli içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan projeye başvurular, 31 Ocak'a kadar "dergicilikokulu.com" adresi üzerinden yapılabilecek.