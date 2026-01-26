Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı

26.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç yayıncılar için düzenlenen Dijital Dergicilik Okulu’na başvurular 31 Ocak'a kadar devam ediyor.

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu", yeni dönem editör adaylarını arıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç yayıncılar yetiştirmeyi amaçlayan ve sektörde önemli bir boşluğu dolduran projenin yeni dönem eğitim başvuruları başladı.

Gençlerin dijital yayıncılık araçlarını kullanarak kendi içeriklerini üretmelerini hedefleyen projede bugüne kadar 1484 öğrenciye eğitim verildi. Bu süreçte eğitimini tamamlayan 448 öğrenci, kendi dergi ekibini kurup yayın hayatına atılarak "editör" ünvanı kazandı.

Çevrim içi eğitime 31 Ocak'a kadar başvurulabilecek

Proje kapsamında üretilen 883 sayı dijital dergi ve toplamda 24 bin sayfayı aşan özgün içerik, sosyal dijital dergi platformu MagPublish üzerinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

Çevrim içi olarak ücretsiz gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılar, editörlük, yazı yazma teknikleri, içerik tasnifi, telif hakları, araştırma yöntemleri ve dergi tasarımı konularında kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Gençler, teorik bilgiyle sınırlı kalmayan okulda, mentörler eşliğinde tasarladıkları dergileri yayına hazırlayarak sektöre adım atıyor.

Dijital medya okuryazarlığını artırmayı ve nitelikli içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan projeye başvurular, 31 Ocak'a kadar "dergicilikokulu.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:15:52. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.