Dijital Dönüşüm ile Meslek Unvanları Değişiyor

05.02.2026 12:19
Kariyer.net'in araştırması, dijitalleşme ve yapay zekanın iş gücü piyasasındaki etkilerini ortaya koydu.

Kariyer.net, dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkisiyle Türkiye'de iş gücü piyasasında değişen meslek ünvanlarını ve öne çıkan yeni nesil rolleri ele alan "Türkiye'de Teknoloji Dönüşümü ile Değişen Meslek Unvanları" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yayımlanan iş ilanları üzerinden gerçekleştirilen araştırmada 9 bin 300 farklı pozisyon başlığı ve yaklaşık 10 bin aday-talep verisi analiz edildi. Araştırma, iş gücü piyasasında daha fazla uzmanlaşmaya ve belirli araçlarla çalışan profesyonellere duyulan ihtiyacın arttığını ortaya koydu.

Geleneksel meslek ünvanlarından daha spesifik ve araç yetkinliği içeren ünvanlara geçiş hız kazanırken, bu değişim, sadece teknoloji dünyasını etkilemekle kalmayıp, lojistikten satışa, pazarlamadan müşteri deneyimine kadar birçok alanda kendini gösteriyor.

Yapay zeka ve dijitalleşmenin etkisiyle bazı meslek ünvanlarında belirgin bir yükseliş yaşanıyor. Yazılım alanında otonom sistemlere yönelimin artmasıyla "yapay zeka ajanı mühendisi" (geliştirici) pozisyonları öne çıkarken, bu alanda yapay zeka ve "full stack developer" deneyimine sahip adaylar ön plana çıkıyor.

İş süreçlerinin dijitalleşmesiyle "yapay zeka otomasyon uzmanı" (iş analisti) gibi roller önem kazanıyor. Bu rol, manuel operasyon boşluklarını kapatmaya yönelik stratejik bir köprü işlevi görüyor. Özellikle lojistik, bankacılık ve üretim sektörlerinde talep artış gösteriyor.

Türkiye'den yurt dışına yönelik iş fırsatlarının artması, çok dilli müşteri deneyimi ve satış uzmanı pozisyonlarını öne çıkarırken, bu rol, çok dilli iletişim becerilerini dijital satış ve müşteri deneyimiyle birleştiriyor. "Yabancı dil + Home-Office" kombinasyonu, 2026'nın en hızlı büyüyen uzaktan kariyer başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Lojistik sektöründe ise dijital sistemlerle entegre çalışma gereksinimi, akıllı lojistik ve ağır vasıta operatörü gibi yeni nesil ünvanlara olan ihtiyacı artırıyor.

İşler hibrit hale geliyor

Geleneksel rol ayrımları giderek anlamsızlaşırken, "hibrit" çalışma yöntemi yükseliyor. Bu yeni segment, hem fiziksel operasyon hem de dijital kontrol ve veri okuryazarlığı gibi becerilere sahip profesyonelleri tanımlıyor. Hibrit işlerin artmasıyla, geniş yetkinlik setine sahip çalışanlar daha kıymetli hale geliyor.

Son dönemde iş ilanlarında, pozisyon ünvanlarından çok kullanılan araçlar ve yetkinlikler öne çıkıyor. İşverenler "uzman" gibi genel tanımlar yerine, "yapay zeka destekli sistemlerde deneyim" gibi araçlara odaklanmış ifadeleri kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, teknolojik dönüşüm ve yeniliklerin, iş gücü piyasasında kayda değer değişimlere yol açtığını belirtti.

Ünvanlar daha spesifik hale gelirken, iş tanımlarının da giderek daha yetkinlik odaklı bir yapıya büründüğünü vurgulayan Uysal, "Artık iş gücünde sadece geleneksel yetkinlikler değil, dijital beceriler ve hibrit yetkinlik setleri de öne çıkıyor. İşverenler için en büyük zorluğun, bu dönüşümün hızına ayak uydurmak ve doğru dijital becerileri değerli kılacak stratejiler geliştirmek olacağını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi

