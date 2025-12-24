"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" vatandaşların imzasına sunuldu - Son Dakika
"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" vatandaşların imzasına sunuldu

24.12.2025 15:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde stant açarak, sözleşmeyi vatandaşların imzasına sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınmasını hedefleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin ilke ve hükümlerinin toplumun tüm kesimlerince bilinmesi ve çocuk katılımının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, sivil inisiyatifle hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi", ilk olarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından imzalanarak kamuoyuna sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve tüm dünyaya yaptığı destek çağrısıyla dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik güçlü farkındalık zemini oluşturuldu.

81 ilde çalışmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin bilinirliğini artırmak, konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için çalışmalar başlatıldı.

Bakan Göktaş'ın dijital çağda çocukların güvenliğinin en az sokakta oynarken güvende olmaları kadar hayati mesele olduğu vurgusunun ardından, 81 ilde konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri aracılığıyla yapılan çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda, çocukları dijital mecraların olumsuz etkilerinden korumak ve olası risklere karşı işbirliğini güçlendirmek amacıyla 81 ilde şehir merkezlerinde stantlar kurularak, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" vatandaşların imzasına sunuldu.

Dijital dünyanın bir tehdit değil, doğru kurallar, güçlü denetimler ve bilinçli ailelerle güvenli bir fırsat olduğunun vurgulandığı stantlarda, çocukların dijital dünyada kaybolmadan, haklarını bilen ve kendini güvende hisseden bireyler olarak güçlenmesi gerektiği mesajı veriliyor.

Farkındalığı güçlendirmeye yönelik işbirliği çalışmaları

Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilincin artırılması ve "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin toplumun tüm kesimlerince öğrenilerek benimsenmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla işbirliği içinde afiş ve broşür çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerler düzenleniyor.

Ayrıca meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri, festival alanları ile benzeri kamusal alanlarda açılan stantlar aracılığıyla bilgilendirme yapılarak, ebeveynler başta olmak üzere tüm vatandaşların imza kampanyasına katılımı teşvik ediliyor.

Kaynak: AA

