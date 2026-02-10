Dijital Güvenlikte Farkındalık Yılı: SODİGEM 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Dijital Güvenlikte Farkındalık Yılı: SODİGEM 2025

10.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SODİGEM, 2025'te dijital güvenlik ve bilinçlendirme projeleriyle toplumu güçlendirdi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), 2025 yılı boyunca dijital dünyanın sunduğu fırsat ve risklere karşı toplumu bilinçlendiren çok yönlü çalışmalar ortaya koydu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, merkez, akademik üretimden saha eğitimlerine, yapay zeka ve siber güvenlikten dijital şiddetle mücadeleye uzanan faaliyetleriyle hem üniversite içinde hem de toplum genelinde güçlü bir etki oluşturdu.

2025 yılı içerisinde SODİGEM tarafından çocuklardan ebeveynlere, öğretmenlerden üniversite öğrencilerine kadar geniş bir hedef kitleye yönelik panel, seminer, söyleşi ve eğitim programları gerçekleştirildi.

Yapay zeka, siber güvenlik, dezenformasyon, dijital mahremiyet, çevrim içi şiddet ve kişisel verilerin korunması gibi güncel başlıklar, farklı kurumlarla kurulan iş birlikleri sayesinde toplumun her kesimine ulaştırıldı.

Uluslararası düzeyde akademik üretim yapıldı

Merkez, yalnızca toplumsal farkındalık çalışmalarıyla değil uluslararası düzeyde akademik üretimiyle de öne çıktı. SODİGEM tarafından yayımlanan uluslararası hakemli "Digital Security and Media (DISEM)" dergisi, 2025 yılında iki sayısıyla akademik yayın hayatını başarıyla sürdürdü.

Bunun yanı sıra SSCI Q1 düzeyindeki dergilerde yayımlanan makaleler, uluslararası kitaplar ve kitap bölümleri, merkezin dijital güvenlik ve eğitim teknolojileri alanındaki bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi.

2025 yılında tamamlanan ve yürütülen projeler arasında sanal gerçeklik destekli ilk yardım eğitimi ve çocuklar ile gençleri dijital risklere karşı korumayı hedefleyen sosyal sorumluluk projeleri öne çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalar, SODİGEM'in üniversite-toplum işbirliği vizyonunu somut çıktılara dönüştürdü.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serap Uğur'un akademik ve toplumsal katkılarıyla şekillenen bu çalışmalar, merkezin dijital çağda güvenli, etik ve bilinçli bireyler yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü gösterdi.

Merkez, yürüttüğü çalışmalarla, dijital güvenliğin yalnızca teknik bir konu değil eğitim, etik, toplumsal farkındalık ve insan haklarıyla doğrudan ilişkili bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof.Dr. Kurt, merkezin gelecek döneme ilişkin hedeflerini şu ifadelerle değerlendirdi:

"Dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde sosyal medya, yapay zeka ve dijital güvenlik alanları artık yalnızca akademik değil doğrudan toplumsal bir sorumluluk alanı haline geldi. SODİGEM olarak önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası proje sayımızı artırmayı, özellikle çocuklar, gençler, öğretmenler ve ailelere yönelik uygulamalı eğitim modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yapay zeka, sanal gerçeklik, dijital şiddetle mücadele, veri güvenliği ve etik konularında daha fazla saha çalışması, sertifika programı ve disiplinlerarası araştırma yürütmeyi planlıyoruz. Üniversite-kamu-sivil toplum işbirliklerini güçlendirerek dijital dünyada güvenli, bilinçli ve güçlü bireyler yetiştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dijital Güvenlikte Farkındalık Yılı: SODİGEM 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:43:46. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Güvenlikte Farkındalık Yılı: SODİGEM 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.