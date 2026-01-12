Dijital İletişimde Psikolojik Şiddet Tartışması - Son Dakika
Dijital İletişimde Psikolojik Şiddet Tartışması

Dijital İletişimde Psikolojik Şiddet Tartışması
12.01.2026 13:44
Dijital iletişim alışkanlıkları, psikolojik şiddet ve hukuki sorumluluklar üzerinde tartışmalara yol açıyor.

Dijital çağda iletişim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, eşler ve partnerler arasında yaşanan sorunlar yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sessize alma, engelleme ya da mesajlara bilinçli şekilde cevap vermeme gibi davranışların psikolojik şiddet sayılıp sayılmayacağı, son dönemde aile mahkemelerine yansıyan dosyalarla birlikte gündeme geldi.

Aile mahkemelerinde görülen davalarda, klasik fiziksel şiddetin yanı sıra duygusal ve dijital baskı unsurlarının da delil olarak sunulduğu görülüyor. Uzmanlar, dijital ortamda sergilenen bu tür davranışların sistematik ve kasıtlı olması halinde hukuki neticeler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, şiddetin artık yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Günümüzde iletişimin büyük bölümü dijital mecralar üzerinden yürütülmektedir. Eşin ya da partnerin sürekli şekilde sessize alınması, engellenmesi veya mesajlara kasıtlı olarak cevap verilmemesi, karşı tarafta değersizlik ve dışlanmışlık hissi oluşturmaktadır. Bu durum süreklilik arz ederse psikolojik şiddet olarak değerlendirilmektedir" dedi.

"Eşin diğer eşi yok sayması, iletişimi bilinçli biçimde kesmesi kusur olarak kabul edilmektedir"

Mahkemelerin bireyin ruhsal bütünlüğüne zarar veren davranışları da dikkate aldığını ifade eden Evci, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına dikkat çekerek, "Eşin diğer eşi yok sayması, küçük düşürmesi, iletişimi bilinçli biçimde kesmesi kusur olarak kabul edilmektedir. Dijital platformlar üzerinden yapılan bu eylemler de aynı minvalde değerlendirilmektedir" diye konuştu.

"Her iletişim kopukluğu hukuki netice doğurmuyor"

Uzmanlara göre, her iletişim kopukluğu hukuki netice doğurmuyor. Bu tür davranışların tek seferlik değil, sistematik ve kasıtlı şekilde gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Boşanma davalarında delillendirmenin kritik olduğunu vurgulayan Evci, "Ekran görüntüleri, mesaj kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklenen dijital davranışlar, mahkeme nezdinde ciddi şekilde değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız dijital ortamda sergiledikleri tutumların hukuki sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıdır" şeklinde konuştu.

Hukukçular, dijitalleşen dünyada iletişim biçimlerinin yalnızca sosyal değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk doğuran alanlar haline geldiğini belirterek, bireyleri dijital davranışları konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

