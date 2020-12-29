Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor

Turkcell, abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Dijital Operatör uygulamasının ayda 225 milyon giriş yapıldığını duyurdu.

Turkcell, abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Dijital Operatör uygulamasının büyümeye devam ediyor. Standart bir abonelik uygulaması olmanın ötesi geçen uygulamayı diğer operatörlerin aboneleri de kullanabiliyor. Toplam indirme sayısı 55,8 milyonu, ortalama aylık kullanıcı girişi sayısı ise 225 milyonu bulan Dijital Operatör uygulaması içinden Turkcell'in yeni elektronik pazar yeri platformu olan Pasaj'daki avantajlı tekliflere de ulaşılabiliyor.

Dijital Operatör uygulamasının Turkcell abonelerinin hayatını kolaylaştıran özelliklerle gelişmeye devam ettiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, uygulamanın tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirildiğine dikkat çekti. Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"Dijital Operatör uygulamamız, dijital ürünlerimiz arasında özel bir yere sahip. Müşterilerimize doğrudan dokunabildiğimiz, ihtiyaçlarına hızlıca çözüm bulabildiğimiz bir platform. Turkcell aboneleri, yapay zeka teknolojisini kullanan Asistan'dan destek alarak çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan uygulama içinden pek çok işini kolayca yapabiliyor. Ayrıca düzenli olarak harcamalarını takip edip ödemelerini hızlıca yapabiliyor, Pasaj'dan güvenli alışveriş yapabiliyor, ürün ve servilerimiz hakkında bilgi alabiliyor ve tüm bunları yaparken artık bir fenomene dönüşmüş olan Salla Kazan ile de bol bol GB ve dakika hediyesi kazanıyorlar. Toplamda 55 milyon indirmeyi geçen Dijital Operatör uygulamamız içinden ödenen fatura sayısının geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş olması da müşterilerimizin Dijital Operatör'ü ne kadar benimsediğinin bir göstergesi."