Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor - Son Dakika

Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor

29.12.2020 17:03
Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor, System.String[]

Turkcell, abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Dijital Operatör uygulamasının ayda 225 milyon giriş yapıldığını duyurdu.

Turkcell, abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Dijital Operatör uygulamasının ayda 225 milyon giriş yapıldığını duyurdu.

Turkcell, abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Dijital Operatör uygulamasının büyümeye devam ediyor. Standart bir abonelik uygulaması olmanın ötesi geçen uygulamayı diğer operatörlerin aboneleri de kullanabiliyor. Toplam indirme sayısı 55,8 milyonu, ortalama aylık kullanıcı girişi sayısı ise 225 milyonu bulan Dijital Operatör uygulaması içinden Turkcell'in yeni elektronik pazar yeri platformu olan Pasaj'daki avantajlı tekliflere de ulaşılabiliyor.

Dijital Operatör uygulamasının Turkcell abonelerinin hayatını kolaylaştıran özelliklerle gelişmeye devam ettiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, uygulamanın tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirildiğine dikkat çekti. Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"Dijital Operatör uygulamamız, dijital ürünlerimiz arasında özel bir yere sahip. Müşterilerimize doğrudan dokunabildiğimiz, ihtiyaçlarına hızlıca çözüm bulabildiğimiz bir platform. Turkcell aboneleri, yapay zeka teknolojisini kullanan Asistan'dan destek alarak çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan uygulama içinden pek çok işini kolayca yapabiliyor. Ayrıca düzenli olarak harcamalarını takip edip ödemelerini hızlıca yapabiliyor, Pasaj'dan güvenli alışveriş yapabiliyor, ürün ve servilerimiz hakkında bilgi alabiliyor ve tüm bunları yaparken artık bir fenomene dönüşmüş olan Salla Kazan ile de bol bol GB ve dakika hediyesi kazanıyorlar. Toplamda 55 milyon indirmeyi geçen Dijital Operatör uygulamamız içinden ödenen fatura sayısının geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş olması da müşterilerimizin Dijital Operatör'ü ne kadar benimsediğinin bir göstergesi."


Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor         
17:03
Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:46
Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı         
16:04
Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu         
15:53
2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı         
15:44
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti         
15:11
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 17:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei