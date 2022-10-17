"Dijital telif, yasal düzenlemelerde yer alsın" önerisi - Son Dakika
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"Dijital telif, yasal düzenlemelerde yer alsın" önerisi

17.10.2022 12:09

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda düzenleme eksikliği bulunduğunu belirterek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yeniden düzenlenmesini istedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda düzenleme eksikliği bulunduğunu belirterek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yeniden düzenlenmesini istedi. Dünya gazetesi köşe yazarı Ussal Şahbaz da internet platformlarının telif ödemesinin dünyada örnekleri bulunduğunu kaydederek, "Benzer çalışmaların Türkiye'de de yapılması için detaylı tartışma yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde düzenlenen Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu'na katılan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emeğin kutsal olduğunu, ücreti ödenmeden isimsiz kullanılmasının sorun olduğunu vurgulayan Yayman, dijital telifin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yayman, "Bu konuda maalesef bir düzenleme eksikliği var. Bizim telif hakları kanunumuz çok eski, üzerinden 70 yıl geçmiş olan bir kanundan bahsediyoruz. Bunun muhakkak yeniden düzenlenmesi konusunda toplumun bir ihtiyacı var, paydaşlarımızın bir ihtiyacı var. Bu konuda emek üreten, içerik üreten insanların ihtiyaçları var. Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Dijital Mecralar Komisyonu'nda ilk gündemin uzmanların, dijital şirketlerin ve ajansların olacağını aktaran Yayman, "Dolayısıyla bizim eğer medeniyeti ileri taşımak istiyorsak, insanoğlunun ürettiği kreatif bu eserlerin ileri gitmesini istiyorsak, bu emeğin hakkını vermemiz lazım. İçerik üreten, farkındalık üreten ve değerli eserler üreten insanları teşvik etmemiz, cesaretlendirmemiz, önlerini açmamız lazım." diye konuştu.

"Haberi üreten gazeteci, parayı kazanan uluslararası platformlar"

Sempozyumun konuklarından Dünya gazetesi köşe yazarı Ussal Şahbaz da üretilen haberlerin internette ücretsiz dağıtıldığını ve bundan Google ile benzeri platformların para kazandığını belirterek, telif ücreti ödenmesi konusunda Türkiye'de yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Şahbaz, Google'ın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 74'ünün haberi bu platform üzerinden aldığını anlattı, "Haberin kaynağı gazeteci, haberi üreten gazeteci. Ama bu haberler internette ücretsiz şekilde dağıtılıyor. Buradan parayı kim kazanıyor, parayı yine orada o haber trafiğinde oluşan okuyucuların geldiği yere reklamları veren Google ve benzeri platformlar kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabet Kurumunun da bu konudaki tekelleşmeye dair kararları olduğunu kaydeden Şahbaz, şunları söyledi:

"Haberi üreten gazeteci, medya kuruluşları, parayı kazanan bazı uluslararası platformalar. Burada bir çelişki var. Eğer siz yaptığınız işten gazeteci olarak para kazanamazsanız bir süre sonra bu işi yapamaz hale geliyorsunuz. Ne oluyor, gazetecilerin sayısı azalıyor. Gazeteler yeterli istihdam sağlayamıyor. Haberlerin kalitesi düşüyor. Haberlerin kalitesi düşünce de aslında toplum bilgi ortamı zayıflıyor. Bu da demokrasimizi zayıflatıyor."

Şahbaz, konuyla ilgili dünyada yasal düzenleme örnekleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Birliğinde, Hindistan'da, Avustralya'da bununla ilgili kanunlar çıkarıldı. Artık deniliyor ki 'Eğer sen internette haberleri veriyorsan, bu haberleri yapanlara telif ücretini de ödeyeceksin ki onlar da ekmeğini kazansın. Benzer çalışmaların Türkiye'de de yapılması için detaylı bir tartışma yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dijital telif, yasal düzenlemelerde yer alsın' önerisi - Son Dakika

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