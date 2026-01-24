Dijitalleşme ile Geleceği Yakala!

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijital dönüşümünü tamamlayan firmaların sadece bugünü değil geleceği de kazandığını belirterek, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında güçlenen işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin konuma yükseldiğini ifade etti.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında Samsunlu firmaların dijital becerilerinin geliştirilmesi, dijital dünyada daha güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerini desteklemek amacıyla "E Ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Samsun TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, deneyimli eğitmen Miray Hazal Akkahve'nin sunumuyla katılımcılara, 'E-Ticaret Ekosistemi ve Fırsatlar', 'Pazar Yerlerine Giriş ve Hesap Yönetimi', 'E-Ticarette Başarılı Ürün Stratejileri', 'Dijital Pazarlama ve Görünürlük Artırma', 'E-İhracata Giriş' başlıklarında geniş bir perspektifte bilgiler aktarıldı.

"Dijitalde güçlenen firmalar geleceği yakalıyor"

Toplantının sonunda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijitalleşmenin işletmeler için artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, "Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi'nin koordinatör kuruluşu olarak, bölgemizdeki firmaların rekabet gücünü artırmaya, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasında firmalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlarda varlık gösterebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda üyelerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla, e-ticaret, dijital pazarlama ve e-ihracat gibi alanlarda farkındalık oluşturmayı ve firmalarımızın bu alanlarda yetkinlik kazanmasını hedefliyoruz. Yeni yılın ilk eğitiminde 'E Ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri' başlığıyla üyelerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Katkı sunan değerli eğitmenimize ve programa ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN