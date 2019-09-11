Son Dakika Haberleri: Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle kıyafet tasarlandı
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Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle kıyafet tasarlandı

1 saat önce

Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda mankenler kumaş defilesine çıktı.

Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle kıyafet tasarlandı, System.String[]
Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda mankenler kumaş defilesine çıktı. Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle oluşturulan giysiler, beğeni topladı.
Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda tasarım defilelerinin ardından kumaş defilesi de yapıldı. Defilede ünlü manken Sema Şimşek melek kanatları olan beyaz bir elbise giydi. Rengarenk kumaşların usta ellerde şekillenmesiyle ortaya çıkan tasarımların podyumda yer aldığı defileyi sektör profesyonelleri izledi. B Holü Fuaye Alanı'nda düzenlenen 'Sadece Kumaş' gösterisinde dikişsiz kumaşlarla ortaya çıkabilecek tasarımlar izlendi. Alanında eğitimli dikiş ustası Esra Şahin sadece kumaştan, dikişsiz  ve pratik giysi örneklerini manken üzerinde sergiledi. Şahin, "Bütün kadınların yaratılışında hem şık hem de farklı olmak vardır. Bu yüzden günü kurtarmak ya da farklılık yaratmak adına bazı girişimlerde bulunabiliyoruz. Alternatif denemeleri sizlere gösteriyoruz. Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle giysiler oluşturuyoruz" dedi.


Sema Şimşek, Manken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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