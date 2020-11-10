Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı - Son Dakika

Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı

10.11.2020 16:28
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hazineye ait araziye diktiği fidanların söküldüğünü iddia ederek duruma sinirlenen H.A. (32), baz istasyonu direğine çıkarak eylem yaptı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hazineye ait araziye diktiği fidanların söküldüğünü iddia ederek duruma sinirlenen H.A. (32), baz istasyonu direğine çıkarak eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT şubesinin arkasındaki baz istasyonu direğine saat 10.30 sıralarında çıkan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de adının H.A. olduğunu söyleyen kişinin atlama ihtimali üzerine hava yastığı açtı. Polis ekipleri yaklaşık 20 metre yüksekliğe kadar tırmanan H.A.'yı ikna çalışmalarına başladı. H.A., Kahyalar Mahallesi'nde oturduğunu ve Delice Çayı kenarında hazineye ait araziye bir süre önce zeytin fidanı dikerek şehitler bahçesi yapmak istediğini anlattı. Aynı yere 5 defa fidan diktiğini ancak bunların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldüğünü öne süren H.A., bu duruma sinirlenip, eylem yapmaya karar verdiğini söyledi.

Polis ekiplerinin direkten indirmek için uzun süre dil döktüğü H.A., sökülen fidanların yerine dikilmesini istedi. Tüm ikna çabalarına rağmen inmeyen H.A., Kahyalar Muhtarı Mehmet Sertgöz'ün durumdan haberdar olduğunu ve olay yerine gelmesini istedi. Telefon açılması üzerine gelen Muhtar Sertgöz de H.A.'yı indirmeyi başaramadı.VAKIF MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

H.A.'nın olay yerinde bulunan eşi de inmesi için yalvardı. Adı öğrenilemeyen kadın, "Evimize gidelim. Bizim 3 çocuğumuz var. Onları babasız bırakma. Sensiz ben çocuklarımızı büyütemem" dedi. Olayı görüp gelenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle polis olay yerinin etrafına şerit çekerek, vatandaşları dağıtmak istedi. Vatandaşların çekilmesi halinde H.A.'nın inebileceğini söyleyen polis meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Eşi, bir türlü ikna olmayan H.A.'yı Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça'nın ikna edebileceğini söyledi. Bunun üzerine 2 polis memuru Müdür Büyükakça'yı çağırmak üzere gitti. Polis memurlarıyla birlikte olay yerine gelen Büyükakça, H.A.'yı ikna ederek indirdi. H.A. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı
Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı

Cumhuriyet Meydanı, Baz İstasyonu, Gazipaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor
Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz         
16:41
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi         
15:22
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu         
14:38
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı         
13:44
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 17:03:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei