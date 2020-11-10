Diktiği fidanların sökülmesine sinirlenip, baz istasyonu direğinde eylem yaptı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hazineye ait araziye diktiği fidanların söküldüğünü iddia ederek duruma sinirlenen H.A. (32), baz istasyonu direğine çıkarak eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT şubesinin arkasındaki baz istasyonu direğine saat 10.30 sıralarında çıkan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de adının H.A. olduğunu söyleyen kişinin atlama ihtimali üzerine hava yastığı açtı. Polis ekipleri yaklaşık 20 metre yüksekliğe kadar tırmanan H.A.'yı ikna çalışmalarına başladı. H.A., Kahyalar Mahallesi'nde oturduğunu ve Delice Çayı kenarında hazineye ait araziye bir süre önce zeytin fidanı dikerek şehitler bahçesi yapmak istediğini anlattı. Aynı yere 5 defa fidan diktiğini ancak bunların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldüğünü öne süren H.A., bu duruma sinirlenip, eylem yapmaya karar verdiğini söyledi.

Polis ekiplerinin direkten indirmek için uzun süre dil döktüğü H.A., sökülen fidanların yerine dikilmesini istedi. Tüm ikna çabalarına rağmen inmeyen H.A., Kahyalar Muhtarı Mehmet Sertgöz'ün durumdan haberdar olduğunu ve olay yerine gelmesini istedi. Telefon açılması üzerine gelen Muhtar Sertgöz de H.A.'yı indirmeyi başaramadı.VAKIF MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

H.A.'nın olay yerinde bulunan eşi de inmesi için yalvardı. Adı öğrenilemeyen kadın, "Evimize gidelim. Bizim 3 çocuğumuz var. Onları babasız bırakma. Sensiz ben çocuklarımızı büyütemem" dedi. Olayı görüp gelenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle polis olay yerinin etrafına şerit çekerek, vatandaşları dağıtmak istedi. Vatandaşların çekilmesi halinde H.A.'nın inebileceğini söyleyen polis meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Eşi, bir türlü ikna olmayan H.A.'yı Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça'nın ikna edebileceğini söyledi. Bunun üzerine 2 polis memuru Müdür Büyükakça'yı çağırmak üzere gitti. Polis memurlarıyla birlikte olay yerine gelen Büyükakça, H.A.'yı ikna ederek indirdi. H.A. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.