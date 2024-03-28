Oğulları Engin, Kürşat, eşi ve gelin Dilan Polat cezaevinde olan Şükran Polat, sosyal medya hesabından ürün satışları yapmaya başladı. Daha önce taktığı altınlarla dikkat çeken Şükran Polat, şimdi de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.
Şükran Polat, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından ödem ve sindirime iyi geldiğini iddia ettiği bir sağlık ürününün reklamını yaptı. Polat'ın kendisini de kullandığını söyleyerek reklamını yaptığı ürünün 2'ncisinin 1 TL olması da dikkat çekti.
Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat, geçtiğimiz sene kasım ayında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ailesi tutuklanmadan önce hastaneye getirilirken Şükran Polat da "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sitem etmişti.
Son Dakika › Sosyal Medya › Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu - Son Dakika
Yerel seçimlerine sayılı günler kala gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için anlamlı bir harekette bulundu. Bir web sitesinde gençler, yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını birleştirdi. Kullanıcılar fotoğraflarını kaydedip sosyal medya hesaplarından #yanındayız hashtagi ile paylaştı.
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koç'un, Karabük Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencileri ve Fenerbahçe'yi hedef alan hakaret dolu paylaşımları ortaya çıktı. Koç'un sosyal medya hesabı kapatıldı ve Kızılay tarafından görevden alındığı açıklandı.
30 yaşındaki fenomen Elena Larrea, liposuction (yağ aldırma) operasyonu sonrası oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.
Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın olağan tutukluluk incelemesi yapıldı. Tutukluların ifadeleri SEGBİS ile alındı. Tutukluların her biri için ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, pembe bir jartiyerle poz verdiği cesur fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram'da paylaşılan fotoğraf, 17,2 milyon takipçiden 78.000'den fazla beğeni aldı. Wanda ve Icardi'nin 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşansa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor. Icardi, bu sezon 38 maçta 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.
Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi. META'nın önereceği uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası uygulanacak.
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