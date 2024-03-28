Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu - Son Dakika
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Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu

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Daha önce taktığı bileziklerle adından söz ettiren Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, bir liralık ürün satışı yapmaya başladı.

28.03.2024 12:12  Güncelleme: 13:11
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Oğulları Engin, Kürşat, eşi ve gelin Dilan Polat cezaevinde olan Şükran Polat, sosyal medya hesabından ürün satışları yapmaya başladı. Daha önce taktığı altınlarla dikkat çeken Şükran Polat, şimdi de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

2. ÜRÜN 1 TL

Şükran Polat, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından ödem ve sindirime iyi geldiğini iddia ettiği bir sağlık ürününün reklamını yaptı. Polat'ın kendisini de kullandığını söyleyerek reklamını yaptığı ürünün 2'ncisinin 1 TL olması da dikkat çekti.

Dilan Polat'ın kayınvalidesi 'bir milyoncu' oldu! Ürün satışları yapıyor

AİLESİ TUTUKLANINCA İSYAN ETMİŞTİ

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat, geçtiğimiz sene kasım ayında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ailesi tutuklanmadan önce hastaneye getirilirken Şükran Polat da "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sitem etmişti.

Dilan Polat'ın kayınvalidesi 'bir milyoncu' oldu! Ürün satışları yapıyor
Dilan Polat'ın kayınvalidesi 'bir milyoncu' oldu! Ürün satışları yapıyor
Dilan Polat'ın kayınvalidesi 'bir milyoncu' oldu! Ürün satışları yapıyor
Dilan Polat'ın kayınvalidesi 'bir milyoncu' oldu! Ürün satışları yapıyor
Dilan Polat\'ın kayınvalidesi \'\'bir milyoncu\'\' oldu

Dilan Polat, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bu Kim: umarim kara para aklama degildir 15 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu - Son Dakika
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