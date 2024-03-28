Dilan Polat\'ın kayınvalidesi \'\'bir milyoncu\'\' oldu

Sosyal Medya

Oğulları Engin, Kürşat, eşi ve gelin Dilan Polat cezaevinde olan Şükran Polat, sosyal medya hesabından ürün satışları yapmaya başladı. Daha önce taktığı altınlarla dikkat çeken Şükran Polat, şimdi de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

2. ÜRÜN 1 TL

Şükran Polat, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından ödem ve sindirime iyi geldiğini iddia ettiği bir sağlık ürününün reklamını yaptı. Polat'ın kendisini de kullandığını söyleyerek reklamını yaptığı ürünün 2'ncisinin 1 TL olması da dikkat çekti.

AİLESİ TUTUKLANINCA İSYAN ETMİŞTİ

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat, geçtiğimiz sene kasım ayında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ailesi tutuklanmadan önce hastaneye getirilirken Şükran Polat da "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sitem etmişti.