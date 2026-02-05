Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler - Son Dakika
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler

05.02.2026 09:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifade ortaya çıktı. "Yılan" kod adını kullanan Yasmin Yörük ifadesinde, "Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüm. Cinsel birliktelik yaşadık. Kendisi bana kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeler ikram etti" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada itirafçı olarak ifade veren Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadeler dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fenomenler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Bahadır Gürceer ile fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Çalık, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İTİRAFÇI İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmada itirafçı olan "Yılan" kod adılı eskort Yasmin Yörük'ün savcılığa verdiği ek ifadede, Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylediği belirtildi. Yörük, ifadesinde, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.

2022 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de görüştüklerini belirten Yörük, cinsel birliktelik yaşadıklarını ve kendisine kokain ve ketamin benzeri maddeler ikram edildiğini ifade etti. Yörük ayrıca, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamadığını söylediğini, kendisinden de uyuşturucu kullanmasını istediğini öne sürdü.

Yörük ifadesinin devamında ise, "Hatta bu kişi değişik fanteziler yapmak istedi ben kabul etmedim. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı. İfademde bahsedemeyeceğim sapkınlıkları bu kişide gördüm" dediği ortaya çıktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Erkan DRCNL Erkan DRCNL:
    ossuruktan teyyare selam soyle o yare TURKIYE CUMHURIYET in daha onemli konulari var boyle konular gundem olmamasi gerekiyor ulke olarak once ic ekonomi canlandirmamiz gerekiyor, 173 189 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Ocak ayında yüzde 5 enflasyon oldu. Hangi ekonomi? 77 54
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ayrıca adamı imamoğlunun kaynı diye saldırıyorlarda adam akp nin avcılar belediye başkanı adayıydı araştırın :)) 53 68
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YÜRÜYÜN BE TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR:)))))) 27 18
    fatih mazlum fatih mazlum:
    Isinemi gelmiyor 33 6
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ali Levent chp ve epstein ile alakalı haberlerin altına hep aynı yorum biraz kendini geliştir :) 10 5
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    AİLE BOYU REZİLLİK 126 50 Yanıtla
    v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    kendi Ailene bak makarnacı 34 54
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    sizin aileden aslanım akp avcılar belediye başkan adayınız :) 6 8
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    buda sizin ailden la karagülle avcılar belediye başkan adayınız :))) 6 7
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mehmet Ülker. Ak partiden aday olması İmamoğlu’nun kayınbiraderi olma özelliğini kaybettirmez Unutma zamanında İmamoğlu da ak partiye üye olmak için Bağış yaparak talepte bulundu Ama kabul edilmedi 6 1
  • VillaUmut VillaUmut:
    Abi alt tarafı parası neyse vermiş adam, burada nerede suç var? Fi tarihinde hangimiz ne kullanmadı ki? Hepiniz kafayı sıyırdınız. Enflasyon aylık %5 çıkıyor ama siz bunları konuşun enayi oğlu enayiler 61 84 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ete parmak gte parmak devam diyosun yani:))))) 27 12
    fatih mazlum fatih mazlum:
    Isinemi gelmedi laikus ben hicbirsey kullanmadim mesela kisi kendinden bilir isi 27 6
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Ya bide bunların ülkeyi yönettiğini düşünün vay vay ki vay 62 36 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    demi allahtan kazanamadı adam akp den avcılar belediye başkan adayıydı :) 18 17
    Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Evet doğru söylüyorsun, Ak Parti’den Avcılar belediye başkanı adayı olmuş !!! 11 5
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    şuan yonetenleri izliyoruz zaten. 7 5
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    bu esc ye 15 bin dolar verip zükeceğine normal tarife gecelik 10-15 bin verip zükseydin iş bu noktaya gitmezdi 44 10 Yanıtla
