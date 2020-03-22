Dilek ve Derya Türkan online konser verdi - Son Dakika
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Dilek ve Derya Türkan online konser verdi

6 saat önce

Kemençe sanatçısı müzisyen Derya Türkan ile eşi solist Dilek Türkan, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla konser verdi.

Dilek ve Derya Türkan online konser verdi, System.String[]

Kemençe sanatçısı müzisyen Derya Türkan ile eşi solist Dilek Türkan, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla konser verdi.

Konserde eşinin kemençesine şarkılarla eşlik eden Dilek Türkan, eşi yurt dışından geldiği için bir süredir evlerinde karantinada olduklarını söyledi.

Canlı yayın için çok sayıda dinleyiciden mesaj aldıklarını belirten müzisyen çift, internet üzerinden konser ve etkinlikleri geleneksel hale getirebileceklerini söyledi.

Dilek Türkan, "Derya'nın bir fikri var, her canlı yayında bestekarlardan biraz bahsedip onun şarkısını seslendirelim istiyor. Çok söylenmeyen eserleri söyleyip çalmayı seviyoruz, bu bizi mutlu ediyor. Ama bugün öncelikle sizin mutluluğunuz ön planda olacak, sizin istediğiniz şarkıları söyleyeceğiz." dedi.

"Bu çok enteresan bir süreç"

Derya Türkan ise evde kaldığı süre içinde her gün sosyal medya hesaplarından farklı içerikler paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.

Yayını izleyenlere teşekkür eden Türkan, "Bu çok enteresan bir süreç hepimiz için. Ben kendime döndüğümü düşünüyorum. Daha çok üretmek için vaktim var. Uzun zamandır müzik dinleyemiyordum, dinlemeye başladım. Kendimi eski günlerdeki gibi daha çok müziğe verdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çift, "Mazi Kalbimde Bir Yaradır" ile başladıkları konserde, "Bir Özlem Var İçimde", "Suzan Suzi", "Gümüş Gerdanlık", "Nazende Sevgilim" ve "Boş Çerçeve"nin arasında bulunduğu sevilen eserleri seslendirdi.

Türkan Derya, Dilek Türkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:56 Kaynak: AA

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