Din Görevlileri, İnsanlara Doğruyu Öğreten Rehberlerdir"

Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Din görevlileri, her yerde insanlara doğruyu öğreten rehberlerdir. Bu anlamda din görevlileri olarak bizlere hayatın her alanında önemli görevler düşüyor." dedi.
İşliyen, Sinop
Kültür Sanat Merkezi'nde kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Burada konuşan İşliyen, din görevlileri olarak sorumluluklarının bilincinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.
Bir din görevlisinin, bulunduğu çevredeki herkesin gönlünü alması gerektiğini ifade eden İşliyen, bunun topluma karşı en önemli görevleri arasında yer aldığını vurguladı. İşliyen, şunları kaydetti:
"Din görevlileri, her yerde insanlara doğruyu öğreten rehberlerdir. Bu anlamda din görevlileri olarak bizlere hayatın her alanında önemli görevler düşüyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Çevremizdeki insanlara ahlakımızla, yaşantımızla, oturuş ve kalkışımızla, giyim tarzımızla örnek olmalıyız. Bulunduğumuz çevrede elinden tutmadığımız, gönlüne girmeye çalışmadığımız, selam vermediğimiz hiç kimse kalmayana kadar gayret etmeliyiz. Herkese ulaşalım, önce ahlakımızla, sonra onu teyit eden sözlerimizle Allah'ın mesajını insanlara ulaştıralım. Bir kişi bizim vesilemizle Allah ile tanışırsa o bize yeter."
İşliyen, daha son gençlerle de bir araya gelerek, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.