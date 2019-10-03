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Din görevlileri kan bağışında bulundu

38 dakika önce

Seydişehir ilçesinde müftülüğe bağlı din görevlileri 1-7 Ekim Din Görevlileri ve Camiler haftası nedeniyle kan bağışında bulundu.

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Seydişehir ilçesinde müftülüğe bağlı din görevlileri 1-7 Ekim Din Görevlileri ve Camiler haftası nedeniyle kan bağışında bulundu.


Türkiye Kızılay Derneği Seydişehir Şubesi tarafından Seydişehir Din Görevlileri Derneği'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan görevliler, kan vermek için sıraya girdi.


Dağıtılan formları doldurduktan sonra birer ünite kanları alınan din görevlileri, kan bağışının önemli bir insanlık görevi olduğunu belirterek, kan bağışının din ve sağlık açısından da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Kızılay Derneği, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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