Dinar'a Üç Boyutlu Yeni Parke
42 dakika önce
Dinar ilçesindeki Ulu Cami önünde bulunan bölgede yapılan çalışmalar neticesinde üç boyutlu beton parke taştan yeni kaldırım dizayn edildi.
Dinar
ilçesindeki Ulu Cami önünde bulunan bölgede yapılan çalışmalar neticesinde üç boyutlu beton parke taştan yeni kaldırım dizayn edildi.
Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar
'ın yerinde inceleme yaptığı programa Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek
, Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçoğlu da eşlik etti. Çok daha güzel bir görünüme kavuşturulan kaldırım ile alakalı olarak konuşan Başkan Acar, "Ulu Cami önünde bulunan kaldırımda yaptığımız çalışma ile o cadde de bir genişleme oldu. Çok geniş olan kaldırımı daraltarak araçların trafikte daha rahat seyretmelerini sağladık" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:25 Kaynak: İHA
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