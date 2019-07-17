Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse...
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Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse çarptırılan Erhan Tuncel'in tutuklanmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse çarptırılan Erhan Tuncel
'in tutuklanmasına karar verildi
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