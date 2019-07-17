Son Dakika Haberleri: Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse...
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Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse...

3 saat önce

Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse çarptırılan Erhan Tuncel'in tutuklanmasına karar verildi.

Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse..., System.String[]
Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse çarptırılan Erhan Tuncel'in tutuklanmasına karar verildi
Erhan Tuncel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: AA
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