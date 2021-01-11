Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

11.01.2021 17:21
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias'la Tiran'da buluşturmak istediğini ancak Dendias'ın bu dönemde karantinaya girdiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu, "Bu ilk görüşmeden sonra da Rama'nın daveti üzerine Tiran'a giderek Dendias'la görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda başlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Edi Rama, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü - Son Dakika


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