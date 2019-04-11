Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da

HOLLANDA Sanayici ve İşverenler Birliği (VNO-NCW) tarafından organize edilen toplantıya, Hollanda Dışişleri Bakanı
Stef Blok, Türkiye
'nin Lahey
Büyükelçisi Şaban Dişli
, Hollanda'nın Ankara
Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Doğuş Holding
, Garanti Bankası
, Rönesans temsilcileri ile Türk ve Hollandalı iş adamları katıldı.ULUSLARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye genelindeki ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında etkileşim ve konuşmaların yapıldığı toplantıda, Türk ekonomisi ve son açıklanan Yeni Ekonomik Program hakkında bilgi verdi. Toplantı öncesi Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda yöneticileri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, bugün Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katılacak. Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile yapacağı ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.TERÖRLE MÜCADELE GİBİ KONULAR ELE ALINACAK
Bugün 7'ncisi gerçekleşecek konferansı çerçevesinde 'Terörle Mücadele', 'Bölgesel Gelişmeler', 'Türkiye- AB
', 'Hollanda Türk Toplumu', 'Yaşanabilir Şehirler ve Enerji' başlıklarında ilgili bakanlıkların da katılımı ile altı çalışma grubu toplanacak. Bakan Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Stef Blok arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.