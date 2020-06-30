Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) seyahat uyarısına ilişkin, "AB üyesi ya da AB üyesi değil ayrımı yapılmaksızın, objektif kriterler çerçevesinde, AB'nin bir karar alması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) seyahat uyarısına ilişkin, "AB üyesi ya da AB üyesi değil ayrımı yapılmaksızın, objektif kriterler çerçevesinde, AB'nin bir karar alması gerekiyor. Bu anlamda da Macaristan'ın AB içinde güçlü desteğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Szijjarto ile Kovid-19'un getirdiği yeni normalde ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, öte yandan, Libya ve Suriye meselesi gibi bölgesel ve güncel konuların da görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Macaristan'ın, enerjiden savunma sanayisine, turizmden kültürel mirasların korunmasına kadar birçok alanda ilişkileri her geçen gün geliştirdiğinin altını çizerek, "Ticaret hacmimizi daha da geliştirmek ve 6 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için neler yapabileceğimizi de bugün görüştük." dedi.

Konuşmasında, küresel sorun Kovid-19'un ekonomileri olumsuz etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, bu sürecin en az zararla kapatılması için küresel iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve ikili iş birliklerinin de önem kazandığı değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Biz, önümüzdeki süreçte birbirimizin ekonomisini ve ekonomik kalkınmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Macaristan'ın, salgın döneminde iki dost ülkenin göstermesi gereken dayanışmayı sergilediğini dile getiren Çavuşoğlu, "İlaç sanayisinde kullanılan birçok kimyasalın verilmesinde Macaristan Türkiye'ye öncelik verdi. Biz de aynı şekilde başta bazı kumaş çeşitleri başta olmak üzere Macaristan'ın taleplerini öncelikli tuttuk." dedi.

İki ülkenin, salgının yoğun olduğu süreçte gösterdiği güçlü dayanışmaya atıfta bulunan Çavuşoğlu, hem Türkçe hem de Macarca'da yer alan "Dost kara günde belli olur." sözünü kullandı.

"AB, objektif kriterlerle karar almalı"

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) içinde seyahat konusunda alınan bazı kararlardan hayal kırıklığı duyduklarını dile getirdiklerini aktararak, şunları söyledi:

"AB üyesi ya da AB üyesi değil ayrımı yapılmaksızın, objektif kriterler çerçevesinde, AB'nin bir karar alması gerekiyor. Bu anlamda da Macaristan'ın AB içinde güçlü desteğini görüyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakan Yardımcımız ile Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Bu konuda da dostum Peter'a bilgi verdim. AB içinde her platformda Türkiye olsun olmasın, Birliğin çifte standartlarını ve yüzümüze karşı başka, kapalı kapılar arkasında sergiledikleri başka tutumları açıkça dile getiren Peter'a da teşekkür ediyorum. Bu sadece bizim için önemli değil, esasen AB'nin kendisi ve geleceği için de önemli. Pandemi sürecinde neden yetersiz kaldığını da çok iyi düşünerek, politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Daha dürüst, şeffaf olması gerekiyor."

Türk Konseyine katkılarından ötürü Macaristan'a teşekkür

Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türk Konseyinin gözlemci üyesi olduğunu hatırlatarak, buna karşılık, Macaristan'ın konseye aktif üyelerden bile daha fazla katkı sağladığına dikkati çekti.

Macaristan'ın, pandemi döneminde de Türk Konseyi ile güçlü dayanışma gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Konseyinin ilk ve tek Avrupa ofisinin de Macaristan'da olduğunun altını çizdi.

Macaristan'ın, Türk Konseyi'ne verdiği destekten ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yakın zamanda buraya bir temsilci atayacağı bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Macaristan'ın, Vişegrad Dörtlüsü (Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya) formatında da Türk Konseyine destek verdiğine işaret ederek, "Vişegrad Grubu-Türk Konseyi arasındaki iş birliğinin güçlenmesi için de Macaristan'ın katkılarını görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Macar mevkidaşına Sultan 2. Abdülhamid'e gönderilen mektubu hediye etti

Bakan Çavuşoğlu, Macar turistlerin, 1892'de İstanbul'u ziyaretleri esnasında, padişahın ve idarecilerin kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı minnet ve şükranlarını bildirdikten sonra, hüsn-i mukabele babında kendilerinin de Budapeşte'de bir Osmanlı kafilesini misafir etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden mektubu mevkidaşına hediye etti.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

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