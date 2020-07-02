Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da iki taraf diyoruz. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da iki taraf diyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da iki taraf diyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da iki taraf diyoruz. Bana göre Hafter bugün şansını kaybetti. Sahada da kaybetti. Libya'da tarafların masaya oturması konusunda katkımızı devam ettireceğiz" dedi. - BERLİN
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2.07.2020 19:12:28. #1.13#
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