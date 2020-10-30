Dışişleri Bakanlığı: "Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman ve Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Meliza... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman ve Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublle, Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve ihtiyaç halinde her türlü destek ve yardıma hazır olduklarını beyan etmişlerdir." - ANKARA