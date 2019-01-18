Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekilme Süreci Pyd/ypg'nin Bölücü Gündemine Hizmet...
1 saat önce
IHAAW113710-SIY/18-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada yeni oldubittiler yaşanmamalı" dedi.
IHAAW113710-SIY/18-01-2019
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada yeni oldubittiler yaşanmamalı" dedi. 18.01.2019 11: 37: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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