Dışişleri'nden Kanada'daki Saldırıya Taziye

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün Kanada'daki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir okulda dün (10 Şubat) meydana gelen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.