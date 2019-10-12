Son Dakika Haberleri: Diyadin'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek
Son Dakika Güncel Diyadin'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

Diyadin'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

35 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.

Diyadin'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.


Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve vatanın dört bir yanında görev yapan bütün asker ve polislere dua ederek destek verdiler. - AĞRI

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Diyadin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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