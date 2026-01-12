Diyadin Kanyonu Kışın Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde karla kaplı Murat Kanyonu, doğal güzellikleriyle kışın da doğa tutkunlarına trekking imkanı sunuyor.

İlçe merkezinde bulunan ve adını içinden geçen Murat Nehri'nden alan doğa harikası kanyon, sahip olduğu doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

Kilometrelerce uzunlukta, yer yer 50 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar ve üzerindeki evlerin bulunduğu kanyon, son günlerde yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının oluştuğu kanyon, karla kaplı manzarasıyla doğa tutkunlarının da rotasında yer alıyor.

Iğdır'dan gelen 30 kişilik doğa tutkunu, kanyonda yaklaşık 3 saat yürüyüş yapıp bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine, Diyadin ilçesinde kaplıca ve kanyon gibi birçok doğal güzelliğin bulunduğunu söyledi.

Daha çok kışın kanyona geldiklerini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Iğdır'da faaliyet yürütüyoruz ama Diyadin'e de çok geliyoruz. Kışın Diyadin'de bulunan kanyonu çok seviyoruz. Kanyon boyunca çok sayıda şelale var ve bunlar kışın donuyor, bizim için çok güzel görüntüler oluşuyor. Biz buraya ilk defa buz tırmanışı için gelmiştik. Bu yüzden bizim için kanyonun en güzel mevsimi kış. Karlı olması parkuru zorlaştırıyor ama daha keyifli oluyor."

Kanyon kendine has güzelliğiyle dikkati çekiyor

Doğa tutkunu Tuba Gültekin ise kanyonun karlı halinin çok güzel olduğunu ve yürüyüşün heyecan verici olduğunu anlattı.

Bursalı Miray Tuna da kanyonun çok etkileyici olduğunu dile getirerek, "Bu kanyona üçüncü gelişim ve kendine has bir güzelliği var. Yaklaşık 3 saat yürüdükten sonra kendimizi kaplıcaların sıcak suyuna bırakacağız. Buraya hep kışın geliyoruz. Iğdır'da kar az ama burada sıfırın altında 10 derecede karın içerisinde olmak harika bir manzara, gökyüzü de açık keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.