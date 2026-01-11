Diyadin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Diyadin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Diyadin, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
11.01.2026 09:16
Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, 2025'in en anlamlı fotoğraflarını oyladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Diyadin, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Diyadin, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesini seçen Diyadin, "Haber" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafına oyunu veren 57 yaşındaki teknik adam, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" adlı karesini tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un çektiği "Her şeye rağmen" başlıklı kareyi tercih eden tecrübeli teknik adama oylamada oğlu Ali de eşlik etti.

Deneyimli çalıştırıcı, fotoğrafların değerlendirilmesinde sözü bıraktığı oğlu Ali, "Önemli olan fotoğrafların güzelliğiydi. Bir fotoğrafa anlam yüklemek çok önemli. Yaşananlardan ne kadar rahatsız olduğumuzu göstermek için böyle anlamlı fotoğraflar seçmek gerek. Biz de öyle yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

